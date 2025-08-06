Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı Değerlendirme Toplantısı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında, Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı (Jeokar) ile ilgili önemli bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, AFAD Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Dallı, jeopark ile ilgili uzun soluklu projelerin zaman ve emek gerektirdiğini vurgulayarak, "Yaptığımız her işte hızlı bir netice almak istiyoruz ama bu tür projeler detaylı çalışma gerektiriyor. Kastamonu'nun doğal güzelliklerinin değerlendirilmesi, zaman alan bir süreç, bu nedenle herkes üzerine düşeni yapmalı" dedi.

Akademisyenlerden Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem, jeoparkların birçok değerin harmanlandığı organizasyonlar olduğunu belirtti. Erdem, Kastamonu'nun doğal güzelliklerinin Avrupa'daki benzerlerinden hiçbir farkı olmadığını ifade ederek, "Kanyonlar, mağaralar ve doğa zenginlikleri bu bölgenin çok değerli yönleri" dedi.

Toplantıda Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Kastamonu'nun uluslararası alanlarda temsil edilebilme potansiyelini belirtti. Aynı zamanda Tuncay Sönmezışık, Kastamonu’nun 11 ilçesini kapsayan toplam 4.414 kilometrekarelik jeokar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ile Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt gibi önemli isimler katıldı. Katılımcılar projelerin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulundu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın (sol 2) başkanlığında Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı (Jeokar) Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın (sol 2) başkanlığında Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı (Jeokar) Değerlendirme Toplantısı yapıldı.