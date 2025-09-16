Kastamonu Kalesi'nde Çelik Örtüleme Tamamlandı: AFAD Kayaları Sabitledi

Kastamonu Kalesi'nde çelik örtüleme çalışması tamamlandı

AFAD, kayaları çelik tellerle örerek bölgeyi güvence altına aldı

Kastamonu Kalesi'nin çevresindeki kayalar, düşme riskine karşı çelik tellerle ve tel örgülerle çevrildi. Geçtiğimiz yıl başlatılan örtüleme çalışması, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yürütüldü.

AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD Başkanlığı tarafından risk azaltıcı tedbir çalışmaları kapsamında Kastamonu Kalesi ve Çevresi Kaya Islahı yapım işinin tamamlandığını söyledi. Tüfekci, kalenin çevresinde bulunan 6 ayrı bölümün çelik bariyerlerle örüldüğünü belirtti.

Tüfekci'nin sözlerine göre: 'Farklı lokasyonda çelik bariyerlerle örtüleme, bohçalama ve kayaların sabitlenmesi gibi farklı mühendislik işlemleri sergilenmiştir. Bu işlemlerin sonucunda bölgede afete maruz yapılar ile vatandaşların can ve mal güvenlikleri güvence altına alınmıştır.'

İl müdürü, projenin AFAD Başkanlığı'mızın 2024 yılında yatırım programına aldığı çalışma olduğunu ve '2025 içerisinde tamamlanarak, çalışmamız sona ermiştir. Artık vatandaşlarımız canları ve malları güvendedir.' diye konuştu.

Tüfekci ayrıca, bölgede 1943 yılında meydana gelen Tosya depreminin kale çevresinde büyük hasara yol açtığını, deprem sonucu düşen kayaların evleri yıktığını ve can kayıplarına sebep olduğunu hatırlattı. Yapılan çalışma sonucunda 50 milyon 611 bin 596 lira tutarında işin geçici kabulü yapıldı.

Kastamonu Kalesi ve çevresinde gerçekleştirilen kaya ıslah çalışması sonucunda 92 konut, 4 iş yeri, 1 cami kaya düşmelerine karşı güvenli hale getirildi.

Hisarardı Mahallesi Muhtarı Cafer Zaifoğlu ise AFAD'a teşekkür ederek şunları söyledi: 'Yıllardır kaya düşmesi tehlikesi yüzünden tedirginlik yaşıyorduk. AFAD'ın bu projesiyle rahata kavuşmuş olduk. Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi'nde oturan komşularımız da bu vesileyle rahat etti. AFAD'a teşekkür ediyoruz.'

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kayaların çevresi çelik tellerle örüldü.