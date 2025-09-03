DOLAR
Kastamonu-Karabük Orman Yangınlarına 437 Personel ve 17 Helikopterle Müdahale

Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangınına, 17 helikopter ve 437 personelle karadan ve havadan müdahale sürüyor; 9 köyden 594 kişi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:27
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor. Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına hem karadan hem havadan yoğun müdahale sürüyor.

Müdahale Güçleri

Ekipler gece boyunca karadan yürüttükleri çalışmaları, günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle desteklemeye başladı. Yangın söndürme çalışmalarında görev yapan unsurlar arasında 17 helikopter, bir tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler ile kamyon, toplam 47 araç ve 437 personel bulunuyor.

Tahliyeler ve Etkiler

Yangınlar nedeniyle 9 köyde 594 vatandaş tahliye edilirken, 1046 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgelere nakledildi. Bölgedeki yoğun duman ve is, kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle çevre illere kadar ulaşarak Çankırı ve Ankara gibi merkezleri etkilediği bildirildi.

Hazırlık ve Destek Önlemleri

Olası yeni gelişmelere karşı Bartın, Çankırı, Samsun, Çorum ve Bolu'dan gelen 6 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), Kastamonu-Karabük kara yolunda olumsuz bir durumda müdahale için hazır bekletiliyor. Müdahale ekipleri, yangının kontrol altına alınması için hava ve kara unsurlarını eş zamanlı olarak kullanmaya devam ediyor.

