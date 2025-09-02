DOLAR
Kastamonu-Karabük sınırında 2 orman yangınına müdahale sürüyor

Kastamonu-Karabük sınırındaki 2 orman yangınına 182 personel ve 3 helikopterle müdahale sürüyor; 437 vatandaş ve 496 hayvan tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:05
Kastamonu-Karabük sınırında 2 orman yangınına müdahale devam ediyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan yangın, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaştı. Ayrıca Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün ayrı bir yangın çıktı.

Müdahale ekipleri ve çalışma şekli

Yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü söndürme çalışmaları, günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle desteklenmeye başlandı.

Kullanılan araç ve personel: 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 182 personel ile yangınlar söndürülmeye çalışılıyor.

Tahliye ve korunma önlemleri

Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaşın tahliyesi sağlanmış; ayrıca 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alınmıştı.

