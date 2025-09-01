Kastamonu-Karabük sınırında ikinci orman yangını: Araç'ta 5 yerleşim yeri boşaltıldı

Kastamonu-Karabük sınırında ikinci orman yangını: Araç'ta tahliye

Müdahale ve tahliyeler devam ediyor

Kastamonu'nun Araç ilçesi Karabük sınırında, ormanlık alanda yeni bir yangın çıktı. Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde başlayan yangına havadan ve karadan ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan ve Araç ilçesine bağlı Güzelce köyü'ne ulaşan yangına yönelik çalışmalar da sürüyor. Ekipler yangın hatları üzerinde yoğun çaba gösteriyor.

Yangınlar nedeniyle tedbir amacıyla 5 yerleşim yeri boşaltıldı. Daha önce boşaltılan Güzelce köyünden 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirilmişti. Yetkililer, çalışmalara ilişkin bilgi vermeye devam ediyor.