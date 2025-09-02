DOLAR
Kastamonu-Karabük'te 2 Orman Yangınına Karadan ve Havadan Müdahale Sürüyor

Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangınına karadan 39 araç, 182 personel ve havadan 3 helikopter ile müdahale sürüyor; 437 kişi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:03
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını, karadan ve havadan yürütülen yoğun çalışmalarla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının seyri ve müdahale

Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla helikopterlerle destek verilmeye başlandı.

Müdahalede görev alan araç ve personel sayıları: 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 182 personel.

Vatandaşların yaşadıkları

Akgeçit köyü Karasu Mahallesi sakini Aziz Okutucu, AA muhabirine yangının evlerine çok yaklaştığını anlatarak, "Bize 100 metre kadar yaklaştı. Çok korktuk, gece sabaha kadar uyumadık. Ha şimdi ha birazdan gelecek diye. İtfaiyenin çalışması neticesinde kurtulabildik, şükür. Şurada yangın vanamız vardı. Bir şey olursa diye oraya hortum bağladık, hazırlıklar yaptık." dedi.

Hüsniye Okutucu ise dumanların bir anda yükseldiğini belirterek, "Önümüzdeki dağda bir anda dumanlar yükseldi. Çok korktuk. 10 dakika sonra itfaiyeler, helikopterler hepsi birden geldi. Bizim de yangın vanamız vardı. Hortumumuzu taktık, hazırlandık. Gece sabaha kadar pencerelerde bekledik, Valizlerimiz merdiven başında hazır. Giyecek kıyafetlerimiz ve kimliklerimiz hazır. Yangın çoğalırsa kimliğimizi alıp çıkarız diye. Allah razı olsun itfaiye ekipleri ve helikopterdekilerden. Çok şükür bugün oldu, kurtulduk sayılır."

Tahliye ve hayvanların durumu

Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaş tahliye edildi, 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alındı.

Kastamonu-Karabük sınırındaki 2 orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

