Kastamonu Sanayi Sitesi Cinayeti: Yargılama Sürüyor

Kastamonu Eski Sanayi Sitesi'nde 13 Temmuz 2024'te kaporta tartışması ölümle sonuçlandı; iki sanık tutuklu, duruşma keşif raporu beklenerek ertelendi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:53
13 Temmuz 2024 tarihinde Kastamonu Eski Sanayi Sitesi 6. Sokak'ta meydana gelen olayda, kaporta tamiri ve araç boyama tartışması kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında tarafların bıçak ve silah kullandığı çatışmada kaporta ustası İbrahim Aslan, kurşunların isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Olay sonrası aynı aileden Yaşar B., Ümit B., Fatih B., Kazım B. ve Sevinç B. gözaltına alındı. Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Ümit B. ve Fatih B. tutuklanırken; Yaşar B., Sevinç B. ve Kazım B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşmada Neler Konuşuldu

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Fatih B., "Olay yeri keşfi sırasında orada bulunan araçlar benim kafamı karıştırmıştır. Bu yüzden yanılgıya düşmüş olabilirim. Bu konuda daha detaylı savunmamızı rapor geldiği zaman yapacağım. Ayrıca maktulün kardeşi Erol, benim ateş ettiğimi beyan etti, ’sağ ön kapıdan indi. 3-5 el dükkana doğru ateş etti’ dedi. Bu iddialar tamamen asılsızdır. Maktulün kardeşinin yalan beyandan dolayı ben, 17-18 aydır mağdur durumdayım, tutuklu bulunuyorum." dedi.

Tutuklu sanık Ümit B. ise önceki ifadelerini tekrarladığını belirterek tahliyesini talep etti. Diğer tutuksuz yargılanan sanıklar Yaşar B., Sevinç B. ve Kazım B. de suçsuz olduklarını beyan etti.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme heyeti, olay yerinde yapılan keşif raporunun gelmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

