Kastamonu Tosya'da çeltik tarlasına devrilen tır: sürücü hayatını kaybetti
Kaza Detayları
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen kazada, çeltik tarlasına devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Adnan Ardahanlı yönetimindeki 05 AEK 839 plakalı tır, D-100 kara yolu Akbük köyü mevkisinde kontrolden çıkarak çeltik tarlasına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, tır sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ardahanlı'nın cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.