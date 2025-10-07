Kastamonu Tosya'da çeltik tarlasına devrilen tır: sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100'de kontrolden çıkan tır çeltik tarlasına devrildi; sürücü Adnan Ardahanlı yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 07:39
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 07:39
Kastamonu Tosya'da çeltik tarlasına devrilen tır: sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu Tosya'da çeltik tarlasına devrilen tır: sürücü hayatını kaybetti

Kaza Detayları

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen kazada, çeltik tarlasına devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adnan Ardahanlı yönetimindeki 05 AEK 839 plakalı tır, D-100 kara yolu Akbük köyü mevkisinde kontrolden çıkarak çeltik tarlasına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, tır sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ardahanlı'nın cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama
2
Tekirdağ'da Vidanjörün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
3
Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!
4
Hatay'da Kumar Operasyonu: 14 Kişiye 129 Bin Lira Ceza Kesildi
5
Flamenko Yardımı: Bilet Geliri Gazze'ye — Emine Erdoğan Ankara'da
6
Gündem 7 Ekim 2025 — Erdoğan Gebele'de Türk Devletleri Zirvesi ve Günün Öne Çıkanları
7
Kara Yollarında Durum: TEM Gebze-Dilovası ve Çok Sayıda Güzergâhta Onarım

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza