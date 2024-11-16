DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.119.232,12 0,78%

Kastamonu Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi Hatay'a defnedildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 17:46
Kastamonu Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Kastamonu Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen Hayatını Kaybetti

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti. Sökmen, dün akşam saatlerinde Ankara'da aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Cenaze Töreni Erzin'de Düzenlendi

Merhum dekanın naaşı, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine götürüldü. Mahmutlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen cenaze törenine, Sökmen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende kılınan namazın ardından Prof. Dr. Alptekin Sökmen'in cenazesi, sevenleri tarafından dualarla toprağa verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB'den Rusya'nın Gaz Kesintisine Sert Tepki
2
Atatürk'ün Çocukluğu Anlatan Animasyon 'Mustafa' Almanya ve Avusturya'da Vizyona Girdi
3
İtalya'da Turist Yoğunluğuna Karşı Yeni Tedbirler Alınıyor
4
Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'nde İnsani Felaket: Yaralılar Ölümü Bekliyor
5
Zafer Partisi'nden Büyük Hedef: Türkiye'yi Yönetecek Bir Partiyi İnşa Etmek
6
İsrail Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!