Kastamonu Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Kastamonu Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen Hayatını Kaybetti

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti. Sökmen, dün akşam saatlerinde Ankara'da aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Cenaze Töreni Erzin'de Düzenlendi

Merhum dekanın naaşı, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine götürüldü. Mahmutlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen cenaze törenine, Sökmen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende kılınan namazın ardından Prof. Dr. Alptekin Sökmen'in cenazesi, sevenleri tarafından dualarla toprağa verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.