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Kastamonu Üniversitesi'nde 13 Ülkeden Öğrencilere Türkçe Öğretilecek

Kastamonu Üniversitesi, 13 ülkeden gelen öğrencilere yaz okulu kapsamında Türkçe eğitimi verecek.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 16:42
Kastamonu Üniversitesi'nde 13 Ülkeden Öğrencilere Türkçe Öğretilecek

Kastamonu Üniversitesi'nde Türkçe Yaz Okulu Başladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen yaz okulları kapsamında, 13 ülkeden gelen öğrenciler, Kastamonu Üniversitesi’nde Türkçe öğrenme fırsatı bulacak.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Senato Toplantı Salonu’nda yapılan törenle ilgili yaptığı açıklamada, YEE ile gerçekleştirilen işbirliklerinin Türkçenin uluslararası düzeyde öğrenilmesine katkı sağladığını belirtti. Topal, “Dilin bir milletin kimliği, kültürün taşıyıcısı olduğunu” vurguladı.

Topal, konuşmasında, “Türkçe Yaz Okulu ile öğrencilere yalnızca dil öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda kültürel değerlerimizi ve yaşam biçimimizi de tanıtıyoruz. Bu öğrenciler ülkelerine döndüklerinde birer gönül elçisine dönüşüyor. Kastamonu’nun tarihi ve doğal güzelliklerini de tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı.

Yaz okulunun önemine dikkat çeken Rektör Topal, “Bu program yalnızca dil öğretimi değil, aynı zamanda kültürel bağları güçlendirme, Türkiye’nin değerlerini tanıtma ve gönül köprüleri kurma açısından da son derece kıymetli. Türkçeyi öğrenen her birey, aynı zamanda Türk kültürünü, tarihini ve misafirperverliğini de tanıma imkanı buluyor.” dedi.

Program kapsamında Arnavutluk, Fransa, Gürcistan, Mısır, Bosna-Hersek, Ukrayna, Filistin, İran, Japonya, Karadağ, Kazakistan, Kuzey Makedonya ve Ürdün’den gelen 15 öğrenci, 25 Temmuz’a kadar 60 saat B1 seviyesindeki Türkçe derslerine katılacak.

Törene; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı ve Prof. Dr. Mehmet Atalan, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Erol Topal, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Öztürk Akcaoğlu, TÖMER Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ferda Merve Karamanoğlu, Öğretim Görevlisi Demet Demirel ve YEE okutmanı Melisa Ecrin Bolatkol da katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) yaz okulları kapsamında 13 ülkeden Kastamonu'ya gelen gençler, Türkçe...

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) yaz okulları kapsamında 13 ülkeden Kastamonu'ya gelen gençler, Türkçe öğrenecek. Kastamonu Üniversitesi Senato Toplantı Salonu'nda yaz okullarının başlaması dolayısıyla program düzenlendi. Programa, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) yaz okulları kapsamında 13 ülkeden Kastamonu'ya gelen gençler, Türkçe...

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) yaz okulları kapsamında 13 ülkeden Kastamonu'ya gelen gençler, Türkçe öğrenecek. Kastamonu Üniversitesi Senato Toplantı Salonu'nda yaz okullarının başlaması dolayısıyla program düzenlendi. Programa, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da katıldı.

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