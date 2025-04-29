Kastamonu Üniversitesi'nde Engelli Bireylerle Bir Araya Gelen Öğrenciler, Farkındalık Projeleriyle Dikkat Çekti

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 3. sınıf öğrencileri Oğuzhan Şahin ve Doğukan Bekar, proje ödevi kapsamında engelli bireylerle üniversite öğrencilerini kampüste buluşturdu.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin, iş etiği ve sosyal sorumluluk dersi çerçevesinde öğrencilerden sosyal sorumluluk projeleri geliştirmelerini istedi. Bu kapsamda, Şahin "Engelsiz Geleceğe Genç Dokunuş" ve Bekar ise "Hisset Yürü Birleş" adlı projeleri hayata geçirdi.

Proje dahilinde, fiziksel, zihinsel ve görme engeli bulunan bireyler, üniversite kampüsünde öğrencilerle bir araya geldi. Engellilere kampüs gezdirilirken, öğrenciler gözlerini bandajla kapatarak ve baston kullanarak görme engelli bireylerin deneyimlerini yaşadı.

Doç. Dr. Erol Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Engelsiz Geleceğe Genç Dokunuş" ve "Hisset Yürü Birleş" projeleri aracılığıyla engelli bireylerle engelsiz bireyleri buluşturduklarını belirtti. Projenin önemli sonuçlardan biri olan, engelli bireylerin dünyayı bizler gibi algıladığı konusunu vurgulayan Tekin, "Bu etkinlik aracılığıyla hepimizin bir gün engelli bir duruma düşebileceğini fark ettik. Projekler, engelsiz bir toplum oluşturmanın, engelli bireyleri hissetmekten geçtiğini gösteriyor." dedi.

Öğrencilerin ve engelli bireylerin kampüsü birlikte gezeceğini ifade eden Tekin, "Onlarla birlikte yürümek, hayatlarına dokunmak, engelsiz bir toplum oluşturma duygusunu hepimize yaşattı." şeklinde konuştu.

Oğuzhan Şahin projelerinin iki aşamadan oluştuğunu belirterek, "İlk etapta iki fiziksel engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye ettik. Sonrasında toplumsal farkındalık yürüyüşü düzenledik. Toplumun onları nasıl hissettiğini ve geçirdiğini göstermeyi amaçladım." ifadelerini kullandı.

Doğukan Bekar ise empati duygusunun önemini vurguladı. "Bu projeyi, empati duygusunun ne kadar önemli olduğunu hissedilmesi için geliştirdim. Görme engelli bireylerin gündelik yaşamdaki sorunlarını deneyimlemek istedim. Yürüyüş sırasında gözlerimizde takılı bandaj, onların yaşadığı sıkıntıları anlamamıza yardımcı oldu." dedi.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 3. sınıf öğrencileri Oğuzhan Şahin ve Doğukan Bekar, proje ödevi kapsamında engelli bireylerle üniversite öğrencilerini kampüste bir araya getirdi.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 3. sınıf öğrencileri Oğuzhan Şahin ve Doğukan Bekar, proje ödevi kapsamında engelli bireylerle üniversite öğrencilerini kampüste bir araya getirdi.