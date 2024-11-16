Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen Hayatını Kaybetti

Kastamonu Üniversitesi'nde Üzüntü: Prof. Dr. Alptekin Sökmen Vefat Etti

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, dün akşam saatlerinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 56 yaşında hayata veda eden Sökmen'in ani ölümü, üniversite camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Sökmen'in hastalığının ani geliştiği belirtilirken, cenaze töreninin detayları da paylaşıldı. Prof. Dr. Sökmen'in cenazesi, bugün Hatay'da toprağa verilecektir.

Cenaze Töreni Bilgileri

İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı, Hatay ili Erzin ilçesinde gerçekleştirilecektir. Rektörlük, merhum hocaya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Prof. Dr. Alptekin Sökmen'in kaybı, üniversite camiasında derin bir boşluk bırakmış olup, öğrencileri ve çalışma arkadaşları tarafından anılacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.