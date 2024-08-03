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Kastamonu ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Protesto Yürüyüşleri Düzenlendi

Kastamonu, Amasya ve Çorum'da düzenlenen yürüyüşlerde, İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye anıldı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 21:09
Kastamonu ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Protesto Yürüyüşleri Düzenlendi

Kastamonu ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Protesto Yürüyüşleri Düzenlendi

Kastamonu, Amasya ve Çorum'da, İran'ın Tahran kentinde suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüşler gerçekleştirildi.

Kastamonu'daki Yürüyüş

Kastamonu'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Kışla Parkı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na doğru sloganlar eşliğinde yürüdü. Memur Sen Kastamonu Şube Başkanı İrfan Bakır, burada yaptığı konuşmada, Siyonist İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en büyük soykırımını gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bakır, "Bütün dünya bilsin ki, İsrail sadece bir devlet değil, aynı zamanda bir terör örgütüdür," dedi.

Amasya'da İsmail Heniyye İçin Anma Etkinliği

Amasya'da Sultan II. Bayezid Camisi önünde gerçekleşen yürüyüşte, katılımcılar Türk ve Filistin bayraklarıyla Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Memur Sen Amasya İl Temsilcisi Kerem Camcı, bu etkinliğin İsrail zulmünü lanetlemek ve Gazze halkının sesi olmak için düzenlendiğini belirtti.

Çorum'daki Protesto

Çorum'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin öldürülmesi ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı yapılan protestoda vatandaşlar "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" ve "Şehitler ölmez, ümmet bölünmez" gibi sloganlar attı.

Filistin Platformu Sözcüsü Raif Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, "İsrail 76 yıldır Filistin'deki mazlumlara zulmediyor," ifadelerini kullandı. Korkmaz, Batı ülkelerinin İsrail'in zulmünü sadece kınamakla yetindiğini, bu nedenle Filistin halkına destek olunması gerektiğini vurguladı.

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