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Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Kastamonu'da 23 milyon 717 bin liralık sulama projesi, yüzlerce çiftçinin hayatını değiştirecek.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 12:01
Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Kastamonu'ya Can Suyu Olacak Proje

Kastamonu'da, 23 milyon 717 bin lira değerindeki sulama kanalı modernizasyon projesi için heyecanla imzalar atıldı. Yıllardır sulama altyapısı yetersizliğiyle mücadele eden çiftçiler, bu önemli destekten faydalanacak. Proje, Kastamonu genelindeki yüzlerce çiftçiye umut ışığı olacak.

Çiftçilerin Yüzünü Güldüren Proje

Yapılan açıklamaya göre, bu proje 5 köyde yaşayan 738 çiftçi'nin yüzünü güldürecek ve kırsal kalkınmaya büyük katkı sağlayacak. İmza töreni, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi'nin destekleriyle gerçekleştirildi.

İmza Töreninde Önemli İsimler Yer Aldı

Kastamonu Valiliği'nde düzenlenen törende, projenin en büyük destekçilerinden Vali Meftun Dallı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç hazır bulundu. Bu imza, 23 milyon liralık bakanlık bütçesinin bölgedeki tarıma aktarılacağını resmen müjdeledi.

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Proje Kapsamında Yapılacaklar

Proje çerçevesinde 7,4 kilometre uzunluğundaki 3 ayrı sulama kanalı yenilenecek. Modern sulama tekniklerine uygun hale getirilecek bu kanallar, su kaybını minimize ederek çiftçilerin tarlalarına daha verimli su ulaştıracak. Yenilenecek altyapı sayesinde 3 bin 900 dekar tarım arazisinin sulama kapasitesi artacak.

Vali Dallı'dan Önemli Açıklamalar

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, projenin bölge tarımına katkılarını değerlendirerek, "Bu yatırımla sulama altyapımızı modernize ederken, çiftçimizin üretim gücünü de artırıyoruz. 23 milyon 717 bin liralık bu proje, Kastamonu tarımına can suyu olacak. Çiftçilerimizin alın terinin karşılığını daha fazla alması, tarlalarımızın daha bereketli olması en büyük arzumuz." dedi.

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