Katar'da Mehter Yürüyüşü ve Horon Gösterisi Büyüledi

Katar'ın başkenti Doha'daki tarihi Suk Vakıf Meydanı'nda düzenlenen mehter yürüyüşü ve horon gösterisi, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği girişimleri ile gerçekleştirilen "Trabzon Tanıtım Günleri" etkinlikleri kapsamında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın yürüyüşü büyük beğeni topladı.

Mehteran takımı eşliğinde ay-yıldızlı bayraklarla oluşturulan korteji, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve çok sayıda vatandaş ilgiyle takip etti.

Büyükelçi Göksu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'da Türk kültürüne duyulan ilginin arttığını vurguladı. Göksu, "Şanlı tarihimizin bir sembolü olan mehter takımımız, Katar'da büyük bir ilgi ile karşılandı. Böyle etkinlikler ile zengin Türk kültürümüzü Katar'da tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Yürüyüş boyunca “Ceddin Deden”, “Mehter Marşı” ve “Genç Osman” gibi eserleri seslendiren mehteran bölüğü, tarihi kıyafetleri ile Suk Vakıf Çarşısında görsel bir şölen yaşattı.

Kentte yaşayan Türk vatandaşları ve diğer yabancılar, mehter takımını cep telefonları ile görüntüleyerek alkışlarla eşlik ederek bu anı ölümsüzleştirdi. Yürüyüşün ardından yapılan horon gösterisi de katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Katar'ın başkenti Doha'daki tarihi Suk Vakıf Meydanı'nda düzenlenen mehter yürüyüşü ve horon gösterisi büyük ilgi gördü. Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği girişimleri ile düzenlenen "Trabzon Tanıtım Günleri" kapsamında şehre gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın yürüyüşü büyük beğeni topladı. Mehteran takımı eşliğinde ay-yıldızlı bayraklarla oluşturulan korteji, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Katar'ın başkenti Doha'daki tarihi Suk Vakıf Meydanı'nda düzenlenen mehter yürüyüşü ve horon gösterisi büyük ilgi gördü. Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği girişimleri ile düzenlenen "Trabzon Tanıtım Günleri" kapsamında şehre gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın yürüyüşü büyük beğeni topladı. Mehteran takımı eşliğinde ay-yıldızlı bayraklarla oluşturulan korteji, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.