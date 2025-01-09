Katar'daki Türk Arapça Öğretmenleri Eğitim Programını Tamamladı

Katar'da düzenlenen Arapça eğitim programında Türk öğretmenler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:38
Katar'daki Türk Arapça Öğretmenleri Eğitim Programını Tamamladı

Katar'daki Eğitim Programına Katılan Türk Arapça Öğretmenleri Eğitimlerini Tamamladı

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Katar'a gelen 15 Arapça öğretmeni, Arapça Eğitim ve Geliştirme Programı kapsamındaki eğitimlerini başarıyla tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen iki aylık eğitim, Katar Eğitim Bakanlığı, Katar Üniversitesi ve diğer çeşitli eğitim kurumlarında gerçekleştirildi.

Kapanış programı, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Katar Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı Müsteşarı Dr. İbrahim bin Salih Al Nuaymi, Milli Eğitim Bakanlığı Doha Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş ve Katar Türk Okulu öğretmenlerinin katılımıyla başkent Doha'da yapıldı.

Büyükelçi Göksu'dan Önemli Vurgular

Törende konuşan Büyükelçi Göksu, Arapçanın Kur’an-ı Kerim'in dili olduğunu vurgulayarak, bu dilin tarihi ve kültürel mirasını ön plana çıkardı. Türklerin tarih boyunca Arapça öğrenimine büyük ilgi gösterdiğinin altını çizen Göksu, "Bu tarz işbirlikleri ve eğitimler ile iki ülke arasındaki kültürel bağları geliştiriyoruz," ifadelerini kullandı.

Akademik İşbirliğine Yönelik Önlemler

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, eğitim programının Türkiye ile Katar arasındaki işbirliğini güçlendirmede önemli bir unsuru olduğunu belirtti. Yılmaz, Türkiye'de çeşitli eğitimin kademelerinde Arapça eğitimi verildiğini belirterek, eğitim programına katkıda bulunan Katarlı yetkililere teşekkür etti.

Katar’ın Arapçayı Yaygınlaştırma Çabaları

Katar Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı Müsteşarı Dr. İbrahim bin Salih Al Nuaymi, Katar'ın Arapçayı yaygınlaştırma çabalarını vurgularken, Türklerin Arapçaya duyduğu ilginin önemine dikkat çekti. Eğitim programına katılan öğretmenlere teşekkür eden Nuaymi, Türk üniversitelerinin Arapça öğretimine olan ilgisini de övdü.

Program, katılımcılara sertifika verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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