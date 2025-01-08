DOLAR
35,37 -0,08%
EURO
36,57 0,07%
ALTIN
3.015,95 -0,27%
BITCOIN
3.383.712,45 1,09%

Katar'dan İsrail'in 'Tarihi Sınırlar' Haritasına Şiddetli Tepki

Katar, İsrail'in Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye'yi kapsayan haritasını kınadı, uluslararası hukuku ihlal olarak değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:27
Katar'dan İsrail'in 'Tarihi Sınırlar' Haritasına Şiddetli Tepki

Katar, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve Filistin, Ürdün, Lübnan ile Suriye topraklarını İsrail'in "tarihi sınırları" içinde gösteren haritaya sert tepki gösterdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarının yanı sıra söz konusu ülkelerin bazı bölgelerini kapsayan haritaların yayılmasının uluslararası meşruiyet ve hukuk açısından ciddi bir ihlal olduğunu vurguladı. Bu tür paylaşımların, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırgan politikalar ve savaş bağlamında bölgedeki barış fırsatlarını ciddi bir şekilde tehdit edebileceği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, uluslararası toplumun, İsrail'in işgaline karşı uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlayacak adımlar atması gerektiği ve Arap topraklarındaki genişlemeci hedeflere karşı hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, "Katar Dışişleri Bakanlığı, Filistin davasının adilliğine ve 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının gerekliliğine olan kararlı duruşunu yinelemektedir." ifadeleri yer aldı.

Bu provokatif haritaya karşı Filistin ve Ürdün dışişleri bakanlıkları da güçlü bir şekilde tepki gösterdi ve kınama mesajları yayımladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rusya'nın Engels ve Saratov Bölgelerine İHA Saldırısı: Sanayi Bölgesi Zarar Gördü
2
Rottnest Adası Açıklarında Deniz Uçağı Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı
3
Mersin'de Kamyonette 44 Kilo Eroin Yakalandı
4
İstanbul-Hakkari Bilim Olimpiyatları'nın İkinci Aşaması Tamamlandı
5
KDK, Engelli Başvurularını Hızlandırmak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor
6
İtalya'nın Belcastro Köyü'nde Hasta Olmak Yasaklandı
7
Sakarya Jandarma Komutanı Albay Karaca, Yılın Kareleri Oylamasında

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı