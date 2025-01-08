Katar'dan İsrail'in 'Tarihi Sınırlar' Haritasına Şiddetli Tepki

Katar, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve Filistin, Ürdün, Lübnan ile Suriye topraklarını İsrail'in "tarihi sınırları" içinde gösteren haritaya sert tepki gösterdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarının yanı sıra söz konusu ülkelerin bazı bölgelerini kapsayan haritaların yayılmasının uluslararası meşruiyet ve hukuk açısından ciddi bir ihlal olduğunu vurguladı. Bu tür paylaşımların, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırgan politikalar ve savaş bağlamında bölgedeki barış fırsatlarını ciddi bir şekilde tehdit edebileceği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, uluslararası toplumun, İsrail'in işgaline karşı uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlayacak adımlar atması gerektiği ve Arap topraklarındaki genişlemeci hedeflere karşı hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, "Katar Dışişleri Bakanlığı, Filistin davasının adilliğine ve 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının gerekliliğine olan kararlı duruşunu yinelemektedir." ifadeleri yer aldı.

Bu provokatif haritaya karşı Filistin ve Ürdün dışişleri bakanlıkları da güçlü bir şekilde tepki gösterdi ve kınama mesajları yayımladı.