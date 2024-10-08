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Katar'dan Lübnan'a Destek: Bakan Hatır'dan Çarpıcı Açıklamalar

Katar Devlet Bakanı Lulva el-Hatır, Lübnan'daki uluslararası eylemsizliği eleştirerek destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:00
Katar'dan Lübnan'a Destek: Bakan Hatır'dan Çarpıcı Açıklamalar

Katar, Lübnan'a İnsani Destek Sunuyor

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır, Beyrut’ta düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ülkesinin, Lübnan’a yönelik insani yardımlarını teslim etmek amacıyla yaptığı ziyarette, uluslararası eylemsizliğe dikkat çekti.

İsrail'in saldırılarına dikkat çekti

Hatır, Lübnan'da sona ermiş 125 sağlık görevlisinin ölümüne işaret ederek, "Burada böyle bir durum yaşanırken, uluslararası toplumun harekete geçmemesi yanıltıcı. Daha önce Gazze ve Batı Şeria'da da benzer bir eylemsizlik görüldü," dedi. Ayrıca, bu durumun İsrail'in işgali ve bölgedeki çatışmaların artmasına sebep olduğunu ifade etti.

Lübnan'a destek devam edecek

Katar’ın Lübnan'a destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Bakan Hatır, "Savaşın bir an önce sona ermesini bekliyoruz ve uluslararası toplumdan ateşkes için daha kararlı bir tutum sergilemesini talep ediyoruz," şeklinde konuştu.

Yardım kapsamı

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, Katar'ın yardımlarının iki ülke arasındaki kardeşliği pekiştirdiğini belirtirken, bu yardımların Lübnan halkının acılarını dindireceğini ifade etti. Çevre Bakanı Nasır Yasin de, Katar hayırlarının yaklaşık 1.2 milyon ihtiyaç sahibi insana ulaşacağını duyurdu.

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