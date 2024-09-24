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Katar Emiri, İsrail'in Gazze ve Lübnan Saldırılarına Son Verilmesi Çağrısı Yaptı

Katar Emiri Şeyh Temim, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in saldırılarına karşı durulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 21:18
Katar Emiri, İsrail'in Gazze ve Lübnan Saldırılarına Son Verilmesi Çağrısı Yaptı

Katar Emiri’nden Önemli Açıklamalar

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı. Bu konuşmayı New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’nda yaptı.

Barış İçin Ortak Yok

Şeyh Temim, mevcut İsrail hükümeti altında barış için bir ortak bulunmadığını belirtti. İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık bir yıldır süren saldırılarına dikkat çekerek,

"(BM’deki bu konuşmaları), İsrail’in Gazze'de 7 Ekim 2023’ten beri sürdürdüğü savaşı durdurmaya yönelik somut adımlar takip etmezse dünyada güvenlik, barış ve istikrarın konuşulmasının bir anlamı yok."

Ateşkes Müzakereleri

Katar Emiri, ülkesinin Gazze'deki ateşkes müzakerelerine aracılık etmesinin stratejik bir tercih olduğunu ifade etti. Şeyh Temim, "Kalıcı ateşkes sağlanana kadar İsrail'in şüphe ve suçlamalarına rağmen çabalarına devam edeceğiz." diyerek kararlılıklarını vurguladı.

Sonuç

Şeyh Temim, "Gazze’ye yönelik saldırıyı durdurun, Lübnan’a yönelik savaşı durdurun." şeklinde son sözlerini dile getirdi.

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