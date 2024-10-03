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Katar Emiri'nden Lübnan'a Acil İnsani Yardım Talimatı

Katar Emiri, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'a insani yardım gönderilmesi emrini verdi.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 23:44
Katar Emiri'nden Lübnan'a Acil İnsani Yardım Talimatı

Katar Emiri'nden Lübnan'a Destek

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in artan gerginliği nedeniyle Lübnan'a insani yardım gönderilmesi talimatı verdi. Bu yardım, Katar Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla duyuruldu.

Acil Yardım İhtiyacı

Açıklamada, Emirin, İsrail’in saldırılarından etkilenen Lübnan’a acil ya da tıbbi malzeme başta olmak üzere insani yardım gönderilmesi için emir verdiği belirtildi. Bu durum, Katar’ın Lübnan’a olan desteğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Lübnan'daki Durum

Lübnan'da, İsrail'in 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah ile süregelen çatışmaları sonrasında kayıplar artıyor. Lübnan makamlarına göre; bu süreçte 1374 kişi hayatını kaybetti, bunlar arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor. Ayrıca, İsrail ordusu 23 Eylül’den bu yana Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Yerinden Edilenler ve Göç Dalgası

İsrail'in bombardımanları sonucu, ülkede yüz binlerce insan yerinden oldu. Güney Lübnan'dan başkent Beyrut ve kuzeye göç edenler olurken, Suriye'ye de on binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Bu durum, bölgedeki insani krizleri daha da derinleştiriyor.

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