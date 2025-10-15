Katar Emiri'nden Tebrik: Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na Katılmayı Garantiledi

Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Katar Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetini başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda kabul etti. Kabul töreninde milli takımın başarıları ve ülkeye katkıları vurgulandı.

Kabul ve tebrik

Kabulde Emirlik Divanı Başkanı Abdullah bin Muhammed bin Mubarek El Huleyfi, Spor ve Gençlik Bakanı Hamad bin Halife bin Ahmed El Sani, Katar Futbol Federasyonu (QFA) Başkanı Casim bin Raşid El Buainain ile çok sayıda üst düzey yetkili de hazır bulundu.

Al Sani, teknik direktör Julen Lopetegui ve teknik heyetle birlikte oyuncuları tebrik ederek performanslarını överek bu başarının Katar'da spor ve futbolun gelişimine katkı sağlamasını diledi. Emir, oyunculara Katar'ı en iyi şekilde temsil etmeleri çağrısında bulundu ve bölgesel ile uluslararası turnuvalarda başarılar temenni etti.

Kutlamalar ve maç bilgisi

Başkent Doha'nın birçok bölgesinde milli takımın Dünya Kupası'na katılımı kutlandı. Vatandaşlar şehirde araç konvoyları oluşturup takım lehine sloganlar atarken, şehrin yüksek binaları tebrik mesajlarıyla aydınlatıldı.

Katar, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı. Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda Katar, sahasında ağırladığı Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenerek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Katar daha önce ev sahibi olduğu 2022 Dünya Kupası'na katılmış, 2023'te ise ev sahibi olduğu Asya Kupası'nda şampiyon olmuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Katar Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetini başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda kabul etti.