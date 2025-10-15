Katar Emiri'nden Tebrik: Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na Katılmayı Garantiledi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan milli takımı Lusail Sarayı'nda kabul ederek tebrik etti.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 20:24
Katar Emiri'nden Tebrik: Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na Katılmayı Garantiledi

Katar Emiri'nden Tebrik: Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na Katılmayı Garantiledi

Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Katar Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetini başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda kabul etti. Kabul töreninde milli takımın başarıları ve ülkeye katkıları vurgulandı.

Kabul ve tebrik

Kabulde Emirlik Divanı Başkanı Abdullah bin Muhammed bin Mubarek El Huleyfi, Spor ve Gençlik Bakanı Hamad bin Halife bin Ahmed El Sani, Katar Futbol Federasyonu (QFA) Başkanı Casim bin Raşid El Buainain ile çok sayıda üst düzey yetkili de hazır bulundu.

Al Sani, teknik direktör Julen Lopetegui ve teknik heyetle birlikte oyuncuları tebrik ederek performanslarını överek bu başarının Katar'da spor ve futbolun gelişimine katkı sağlamasını diledi. Emir, oyunculara Katar'ı en iyi şekilde temsil etmeleri çağrısında bulundu ve bölgesel ile uluslararası turnuvalarda başarılar temenni etti.

Kutlamalar ve maç bilgisi

Başkent Doha'nın birçok bölgesinde milli takımın Dünya Kupası'na katılımı kutlandı. Vatandaşlar şehirde araç konvoyları oluşturup takım lehine sloganlar atarken, şehrin yüksek binaları tebrik mesajlarıyla aydınlatıldı.

Katar, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı. Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda Katar, sahasında ağırladığı Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenerek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Katar daha önce ev sahibi olduğu 2022 Dünya Kupası'na katılmış, 2023'te ise ev sahibi olduğu Asya Kupası'nda şampiyon olmuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Katar...

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Katar Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetini başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda kabul etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Katar...

İLGİLİ HABERLER

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Katar Emiri'nden Tebrik: Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na Katılmayı Garantiledi
2
Erzincan'da Midesinden 780,69 g Eroin Çıkarılan 2 İranlı Tutuklandı
3
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
4
İstanbul'da 'Tatil Yıldızı' Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Tutuklandı
5
Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
6
Şırnak Üniversitesi 2025-2026 Açılış Töreni: Mustafa Şentop İlk Dersi Verdi
7
Vakıflar Kanunu Teklifi Komisyona Sunuldu: Turizm ve Marina Düzenlemeleri

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor