Katar Emiri Şeyh Temim, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Doha'da Görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Doha'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabul etti; ikili ilişkiler, güvenlik iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 15:35
Lusail Sarayı'nda resmi temas

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Doha'ya gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşme başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda gerçekleşti. Görüşmede Erakçi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile özellikle bölgedeki gelişmelere dair mesajını Emir Al Sani’ye iletti.

Taraflar, ilişkileri geliştirme yolları ve güvenlik iş birliği başta olmak üzere ikili iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımları ele aldı. Ayrıca son gelişmeler ile bölgesel gelişmeler geniş kapsamlı biçimde değerlendirildi.

