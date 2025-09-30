Katar: Gazze Ateşkes Müzakerelerine Türkiye de Katılacak

Müzakerelere Türkiye'nin katılımı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki ateşkes müzakerelerine Türkiye'nin de katılacağını açıkladı. Ensari, görüşmelerin Katar, ABD ve Mısır arabuluculuğunda devam ettiğini hatırlatarak, "Katar, Mısır ve Türkiye’nin çabaları, savaşı sona erdirmek için kolektif ve eşgüdümlü şekilde yürütülecektir." dedi.

Ensari, Mısır İstihbarat Başkanının dün Hamas heyetiyle bir toplantıya katıldığını ve Türkiye’nin bugün yapılacak oturumda yer alacağını belirtti. Katar yetkilisi, amacı "savaşın ve Gazze’deki açlığın sona erdirilmesi" olarak tanımladı.

Trump'ın planı ve Katar'ın tutumu

Ensari, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" hakkında da konuştu. Ensari, planın Katar ve Mısır tarafından Hamas’a iletildiğini ifade ederek, "Henüz yanıt için erken, ancak hareketin olumlu bir yaklaşım sergileyeceğine inanıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump dün düzenlediği basın toplantısında 20 maddeden oluşan bu planı açıklamış, planın taraflarca kabul edilmesi halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Hamas'ın rolünün sınırlandırılacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını belirtmişti. Katar, Trump’ın Barış Konseyi girişimini olumlu karşıladığını ve Washington’un süreçte garanti verici rol üstlenmesini desteklediğini vurguladı.

Doha'ya düzenlenen saldırı ve hukuki haklar

Ensari, İsrail’in Doha’ya yönelik düzenlediği saldırıya da değinerek, "Katar, İsrail’in saldırısıyla ilgili tüm hukuki haklarını saklı tutmaktadır. Önceliğimiz, ülkemizin egemenliği ve vatandaşlarımızın güvenliğidir." ifadelerini kullandı. Ensari, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun dün yapılan telefon görüşmesinde özür dilediğini ve bunun tekrarlanmayacağını söylediğini aktardı.

Arap Barış İnisiyatifi ve hedefler

Katar’ın başından beri ateşkes sağlanması, insani yardımın ulaştırılması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi için yoğun çaba gösterdiğini belirten Ensari, Arap Barış İnisiyatifi'nin hâlâ masada olduğunu hatırlattı. Ensari, "Gazze’de ateşkesin sağlanması için çabalarımız aralıksız sürüyor. Hedefimiz, savaşı, Filistinlilerin günlük olarak öldürülmesini ve açlığı her ne pahasına olursa olsun sona erdirmek ve mümkün olan en kısa sürede anlaşmayı duyurmak." diye konuştu.

Netanyahu'nun açıklamaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ise Trump'ın planına ilişkin olarak, İsrail'in Gazze'nin çoğu bölgesindeki varlığının devam edeceğini ve bağımsız Filistin devletinin kurulmayacağını öne sürmüştü. Netenyahu, plan uyarınca "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağı, buna karşın İsrail'in Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceği" görüşünü savunmuştu.