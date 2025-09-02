Katar: İsrail'de 'Barış İradesi Yok' — Ateşkes Müzakerelerinde Kritik Uyarı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında İsrail tarafında barış sürecine girmek isteyen hiçbir iradenin ortada bulunmadığını vurgulayarak, 'barış sürecini beklemenin bir faydası yoktur' dedi.

Ateşkes ve arabuluculuk

Ensari, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden ateşkes müzakereleri ve Filistin devletinin tanınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Filistinlilerin tüm uluslararası platformlarda uygun ve güçlü bir şekilde temsil edilmesinin önemine dikkat çeken Ensari, İsrail'in mevcut adımlarına bölgesel ve uluslararası düzeyde açıkça karşı çıkıldığını belirtti.

Ensari'nin sözleri: 'İsrail tarafında barış sürecine girmek isteyen hiçbir irade ortada yokken, barış sürecini beklemenin bir faydası yoktur.'

İnsani yardım ve sınır kapıları

Ensari, uluslararası toplumun İsrail saldırılarını durdurmak için ortak bir tavır sergilemesi gerektiğini vurguladı. İnsani meselenin herhangi bir anlaşmaya bağlanamayacağını belirten Ensari, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için sınır kapılarının derhal açılması çağrısında bulundu.

İsrail'in tutumu ve operasyonlar

Netanyahu hükümetine savaşı sona erdirmek için müzakerelere katılma çağrısı yapan Ensari, İsrail'in Gazze'yi işgal planının bölgedeki tüm taraflar için, hatta rehineler açısından dahi ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi. Ensari, Gazze'de ateşkes için sunulan son öneriye İsrail'den şimdiye kadar herhangi bir yanıt alınmadığını hatırlatarak, 'İsrail'in artık bir yanıt vermesi ve müzakerelere katılması gerekiyor ancak şu ana kadar yeni bir şey yok' dedi. Ayrıca sahadaki askeri operasyonların genişletilmesinin olumlu bir sonuca yol açmayacağını vurguladı.

Hamas ve İsrail'in cevabı

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiğini duyurmuştu. Buna karşın, ismi açıklanmayan bir İsrailli üst düzey yetkili, esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını almalarına rağmen Tel Aviv'in tutumunda değişiklik olmadığını bildirdi; İsrailli yetkili, yönetimin esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduğunu kaydetti. İsrail Başbakanlık Ofisi ise The Times of Israel'e, 'şu aşamada' Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha ya da Kahire'ye heyet gönderilmesinin planlanmadığını açıkladı.

Gazze'nin işgal planı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. Basında ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarıldı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.