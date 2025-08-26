Katar: İsrail Gazze'de Anlaşma İstemiyor

Katar: İsrail Gazze'de anlaşma istemiyor

Ensari'den Doha'da kritik değerlendirme

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ensari, Hamas'ın kabul ettiği önerinin İsrail'in daha önce onayladığıyla örtüştüğünü belirterek, "Cevap verme sırası İsrail'de. Ancak görünen o ki İsrail bir anlaşmaya varmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin seyri ve tarafların tutumu

Ensari, Katar'ın Gazze'deki savaşın bir an önce son bulması için yürütülen tüm çabaları desteklediğini vurguladı. "Çabalarımızı savaş bitene kadar sürdürmekte kararlıyız ve bu çerçevede gerçekleştirilen tüm girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Katar'ın Mısır ile birlikte arabuluculuk rolünü sürdürdüğünü belirten Ensari, görüşmelerin Kahire ya da Doha'da yapılmasının bir önemi olmadığını, asıl önemli olanın ateşkese bir an önce ulaşmak olduğunu söyledi.

Ensari, İsrail tarafının basına yansıyan açıklamalarını ciddiye almadıklarını ve İsrail'in mevcut öneriye hâlâ resmi bir yanıt vermediğini belirterek, "İsrail tarafından ne kabul ne ret ne de alternatif bir öneri sunuldu. İsrail'in bir an önce resmi bir yanıt vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sahadaki gelişmeler ve uluslararası çağrı

Ensari, İsrail'in sahadaki askeri operasyonlarını genişlettiğini kaydederek bunun olumlu bir sonuca yol açmayacağını söyledi. "Görüşmelerde arabulucular arasında her gün iletişim sürüyor. Uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapmasının zorunlu olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

Sözcü konuşmasını, "Gazze’de ateşkesin sağlanması için çabalarımız aralıksız sürüyor. Hedefimiz, mümkün olan en kısa sürede anlaşmayı duyurmak." sözleriyle tamamladı.

Tarafların açıklamaları ve İsrail'in tutumu

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili Mısır ve Katar'ın sunduğu öneriyi kabul ettiğini duyurmuştu. Buna karşın ismi açıklanmayan bir İsrailli üst düzey yetkili, esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını almış olmalarına rağmen Tel Aviv'in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etmişti.

İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduğunu kaydetti. Ayrıca İsrail Başbakanlık Ofisinden The Times of Israel'e yapılan açıklamada da "şu aşamada" Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha ya da Kahire'ye heyet gönderilmesinin planlanmadığı belirtildi.

İsrail'in işgal planı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre ordu, Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı. Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.