Katar, İsrail'in Gazze'deki Zorla Göç Birimini Kınadı

Katar, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri zorla göçe zorlamak amacıyla yeni birim kurma kararını kınadı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 02:18
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 02:18
Katar, İsrail'in Gazze'deki Zorla Göç Birimini Kınadı

Katar, İsrail'in Göç Birimini Şiddetle Kınadı

Katar, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi amacıyla yeni bir birim kurma kararını ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini “en güçlü şekilde” kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Katar, işgalci İsrail'in Filistinli kardeşlerimizi Gazze Şeridi’nden sürmeyi hedefleyen bir birimin kurulmasını ve Batı Şeria'da yasadışı yerleşimler için onaylanan 13 alanı en güçlü ifadelerle kınıyor.”

Açıklamada, “Filistinlilerin hangi şekilde olursa olsun yerlerinden edilmesi, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir” denilerek, Filistin halkının göçe zorlanmasına karşı çıktıkları ifade edildi.

İsrail’in Filistin topraklarını gasbetme çabalarının, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı olmak üzere, uluslararası meşruiyet kararlarına aykırı olduğu vurgulandı. Ayrıca, uluslararası topluma seslenerek, İsrail'in barış iradesine uyması ve Gazze’ye yönelik saldırıları derhal sonlandırması için “güçlü bir dayanışma” gerektiği kaydedildi.

Katar, Filistin halkına ve davasına olan sürekli desteğini vurgularken, iki devletli çözüm ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin önemine de dikkat çekti.

İsrail Güvenlik Kabinesi Yeni Birimi Onayladı

İsrail Savunma Bakanlığı, 22 Mart gecesi yaptığı güvenlik kabinesi toplantısında, Gazze'deki Filistinlilerin sürgün edilmesine odaklanacak yeni bir birim kurulması kararını onayladığını duyurmuştu. Bu birimin, Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi için kara, deniz ve hava yolu ile geçişlerini koordine edeceği öne sürüldü.

Ayrıca, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını hayata geçirmek üzere tüm imkanlarını seferber ettiği belirtildi. 23 Mart’ta, işgal altındaki Batı Şeria’da İsraillilerce gasbedilen 13 yerleşimin bağımsız birimler olarak tanınması da onaylandı.

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