Katar, UCM ile İsrail'in Doha Saldırısının Hesap Verilebilirliğini Görüştü

Katar, UCM yetkilileriyle 9 Eylül'deki Doha saldırısını ve uluslararası ceza hukuku kapsamındaki hesap verilebilirlik mekanizmalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 23:49
Katar, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya düzenlediği saldırıya ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile uluslararası cezai sorumluluk mekanizmalarını değerlendirdi.

Görüşmeler

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Bakanı Muhammed el-Huleyfi, Lahey’de UCM Başkanı Yargıç Tomoko Akane ve Başsavcı Yardımcısı Nazhat Şamim Khan ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerde, İsrail'in Katar’a yönelik saldırısının uluslararası ceza hukuku kapsamında suç teşkil ettiği vurgulanarak, hesap verilebilirlik mekanizmaları ele alındı.

Huleyfi, saldırının Katar’ın egemenliğini açık şekilde ihlal ettiğini belirterek, ülkesinin uluslararası hukuk çerçevesinde tüm meşru yollardan haklarını savunacağını kaydetti.

Saldırının detayları ve kayıplar

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Netanyahu'nun açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

