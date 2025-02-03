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Katar ve İngiltere, Gazze Şeridi'ndeki Gelişmeleri Görüştü

Katar ve İngiltere yetkilileri, Gazze'deki ateşkes anlaşması ve insani yardımları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:33
Katar ve İngiltere, Gazze Şeridi'ndeki Gelişmeleri Görüştü

Katar Başbakanlık Müsteşarı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İlişkilerden Sorumlu Temsilcisi Mark Bryson-Richardson arasında önem arz eden bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin yeri ise Doha olarak kaydedildi.

Açıklamalara göre, bu toplantıda Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması ve esir takası gibi konular ele alındı. Ayrıca, iki ülke arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi üzerinde de duruldu.

Taraflar, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmelerin yanı sıra bölgenin genel durumu hakkında da bilgi alışverişinde bulundular.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü Türkiye Saati ile 12.15'te yürürlüğe girdi. Bu çerçevede, 27 Ocak tarihinde Netzarim Koridoru, Gazze'deki Filistinlilerin geçişine açıldı.

Öte yandan, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 aylık işgali ardından 1 Şubat’ta hasta ve yaralıların tahliyesi için yeniden açıldı. Esir takası sürecinin ilk dört turunda, Israilli hapishanelerinde bulunan 583 Filistinli esir, Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir ile birlikte serbest bırakıldı.

Ateşkes anlaşmasının üç aşamadan oluştuğu ve ilk aşamada 42 gün süresince 1900'ün üzerinde Filistinli esir ile 33 İsrailli esirin serbest bırakılması planlandığı bildirilmektedir.

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