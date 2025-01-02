Katar ve Suudi Arabistan'dan Suriye'ye İnsani Yardım Uçakları Gönderildi

Katar ve Suudi Arabistan'dan Suriye'ye İnsani Yardım Uçakları

Katar ve Suudi Arabistan'a ait insani yardım uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katar Kalkınma Fonu tarafından sağlanan 31 ton gıda ve ambulansları içeren insani yardımın, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçakla Şam Uluslararası Havalimanı'na indiği belirtildi.

Açıklamada, bu uçuşun, 30 Aralık'taki ilk uçaktan sonra Şam Havalimanı'na inen ikinci Katar uçağı olduğu ifade edilerek, insani yardım taşımak amacıyla Katar'dan Suriye'ye kurulan hava köprüsünün yedinci uçağı olduğu vurgulandı. Diğer 5 Katar uçağı ise Türkiye, Lübnan ve Ürdün üzerinden Şam Havalimanı'na ulaşmıştı.

Suudi Arabistan'dan Üçüncü Yardım Uçağı

Öte yandan, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın Suriye halkına destek amacıyla başlattığı hava köprüsü çerçevesinde üçüncü yardım uçağı da başkent Şam'a ulaşmıştır. Kral Selman İnsani Yardım ve İnsani Çalışma Merkezi tarafından yürütülen yardım çalışmalarıyla birlikte, gıda, barınma ve tıbbi yardım taşıyan bir uçağın Şam Havalimanı’na indiği kaydedildi.

Dün, Kral Selman İnsani Yardım ve İnsani Çalışma Merkezi tarafından iki yardım uçağının daha Suriye’ye ulaştığı bildirilmişti.