Katar yalanladı: ABD ile güvenlik ortaklığı iddiaları asılsız

Resmi açıklama, Amerikan medyasındaki haberleri reddetti

Katar, Amerikan medyasında yer alan ve ülkenin ABD ile güvenlik ortaklığını gözden geçirdiği yönündeki haberleri kategorik olarak yalanladı. İddialar, Katar Uluslararası Medya Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamayla reddedildi.

Kurum açıklamasında, söz konusu haberlerin isimsiz bir kaynağa dayandırıldığı ve bunun asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada bu iddiaların, "Katar ile ABD arasında nifak tohumları ekmeye yönelik başarısız bir girişim" olduğu belirtildi ve bunun "bölgedeki kaostan fayda sağlayan ve barışa karşı çıkanların çıkarına hizmet ettiği" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Katar ile ABD arasındaki güvenlik ve savunma ortaklığının her zamankinden daha güçlü olduğu ifade edildi: "İki ülke uzun yıllardır birbirini desteklemektedir ve küresel barış ile istikrarı teşvik için işbirliğini sürdürecektir."

Amerikan Axios haber platformu ise bugün yayımladığı haberde, Katar'ın ABD ile güvenlik ilişkilerini yeniden değerlendirebileceğini ve gerekirse başka ortaklar arayabileceğini iddia etmişti. Haberde, Muhammed bin Abdurrahman Al Saninin, Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff'a, "İsrail saldırısı sonrası Katar'ın Washington ile güvenlik ilişkilerini ciddi bir şekilde gözden geçireceği ve gerekirse başka ortaklar da bulabileceği" yönünde bir ifade kullandığı öne sürülmüştü.