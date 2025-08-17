DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.823.880,94 -0,55%

Kathua'da Bulut Patlaması: 5'i Çocuk 7 Ölü

Cammu Keşmir'in Kathua bölgesinde meydana gelen 'bulut patlaması' sonucu ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti; arama-kurtarma sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 10:40
Kathua'da Bulut Patlaması: 5'i Çocuk 7 Ölü

Kathua'da "Bulut Patlaması": 5'i Çocuk 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Kathua bölgesinde meydana gelen "bulut patlaması" nedeniyle, ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre olayın ardından oluşan sel ve toprak kaymaları bölgede ağır hasara yol açtı. Yetkililer, afetlerde yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Arama-Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Yetkililer, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve kayıp olabilecek kişiler için incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Benzer Olay: Kishtwar, 14 Ağustos

Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, 14 Ağustos'ta da "bulut patlaması" meydana gelmişti. Olay sonucu etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 60 kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Sosyal Medya 'Polis' Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı
2
Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit İçin Arama Başladı
3
Gazze'de Kıtlık Alarmı: Son 24 Saatte 2'si Çocuk 7 Filistinli Açlıktan Öldü
4
Fransa'dan Mali'de Gözaltına Alınan Büyükelçilik Çalışanına Tepki
5
Pakistan, dağcı ölümlerine rağmen tırmanışları kısıtlamayacak
6
Antalya Kepez'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
7
İsrail, Sana Yakınlarındaki Haziz Elektrik Santralini Vurdu

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar