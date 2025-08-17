Kathua'da Bulut Patlaması: 5'i Çocuk 7 Ölü

Kathua'da "Bulut Patlaması": 5'i Çocuk 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Kathua bölgesinde meydana gelen "bulut patlaması" nedeniyle, ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre olayın ardından oluşan sel ve toprak kaymaları bölgede ağır hasara yol açtı. Yetkililer, afetlerde yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Arama-Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Yetkililer, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve kayıp olabilecek kişiler için incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Benzer Olay: Kishtwar, 14 Ağustos

Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, 14 Ağustos'ta da "bulut patlaması" meydana gelmişti. Olay sonucu etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 60 kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.