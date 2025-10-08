Katz, Gazze işgali kararını övdü — Ateşkes müzakereleri sürüyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Mısır'daki dolaylı ateşkes müzakereleri sürerken Gazze kentinin işgal kararını övdü ve askerleri güç kullanmaya teşvik etti.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 23:37
Katz, Gazze işgali kararını övdü — Ateşkes müzakereleri sürüyor

Katz, Gazze kentinin işgal kararını övdü; ateşkes müzakereleri devam ediyor

Mısır'da dolaylı görüşmeler sürerken Savunma Bakanı askerleri denetledi

Gazze Şeridi'nde ateşkes için Hamas ile Tel Aviv heyetleri arasında Mısır'da dolaylı müzakereler devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz Gazze kentinin işgal kararından övgüyle söz etti.

Savunma Bakanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Katz, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesinde üst düzey yetkililerle birlikte İsrail askerlerini denetledi.

Katz, askerlerin her türlü olasılığa hazırlıklı olmaları yönünde talimat vererek, \"askerlerin hayatını korumak için hiçbir kısıtlama ya da tereddüt göstermeden onları gerekli tüm gücü kullanmaları\" konusunda teşvik etti.

Katz, Gazze kentindeki işgale ilişkin komutanlardan bilgi aldı ve esirlerin serbest bırakılması ve saldırıların hedeflerine ulaşması için uygun koşulları oluşturan İsrail ordu güçlerinin eylemlerini takdir etti.

Askerlerle yaptığı konuşmada Katz, \"Gazze kentinin işgal kararının ve güçlü askeri manevranın, savaşı zaferle sona erdirme fırsatı sunduğunu\" iddia etti.

Katz'ın ziyaretinin, Mısır'da İsrail ile Hamas heyetleri arasında devam eden dolaylı müzakereler sırasında gerçekleşmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının uygulanmasına ilişkin Hamas ile İsrail heyetleri arasında Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde 6 Ekim'de başlayan dolaylı müzakereler devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için 16 Eylül'de kara saldırılarına başladığını açıklamış ve kente yoğun saldırılar düzenliyor.

