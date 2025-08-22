Katz: Gazze'ye 'Cehennemin Kapılarını Açacağız' — İşgal Planı Onaylandı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun sunduğu Gazze işgal planının onaylandığını duyurdu ve harekatın süreceğine yönelik sert uyarılarda bulundu.

Katz'ın açıklamaları

Katz, ABD merkezli X platformundaki paylaşımında, İsrail ordusunun dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladıklarını belirtti. Bakan, 'Yakında Hamas için cehennemin kapılarını açacakları' tehdidinde bulundu.

Katz, işgal saldırılarının Tel Aviv yönetiminin 'savaşı sona erdirmek' için öne sürdüğü 50 esirin tamamının bırakılması ve Hamas’ın silahsızlandırılması şartları kabul edilene kadar süreceğini söyledi.

Netanyahu'nun talimatı

Başbakan Binyamin Netanyahu da ordunun kendisine Gazze kentini işgal planını sunduğunu ve onaylamak üzere Gazze Tümeni'nin ülkenin güneyindeki karargaha geldiğini açıkladı. Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve 'savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi' için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdi.

Netanyahu, 'Hamas'ın yenilgisi ve tüm esirlerin serbest bırakılması el ele gidiyor.' ifadelerini kullandı ve Gazze kentindeki işgal saldırılarını sürdürürken aynı zamanda ateşkes ve esir takası müzakerelerini de yürüteceklerini belirtti.

İşgal planının detayları

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Basında yer alan haberlere göre ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın Eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılıyor.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinlinin güneye sürgün edilmesi, kent kuşatılması ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilmesi öngörülüyor. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze merkezindeki mülteci kamplarının işgali hedefleniyor.

Tarihçe ve mevcut durum

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.