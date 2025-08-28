DOLAR
Katz'tan Suriye Yanıtı: 'Güçlerimiz Tüm Cephelerde' — Şam'da Hava Saldırısı ve Çıkarma İddiası

İsrail ordusunun Şam yakınlarında Mani Dağı'na saldırı ve üsse çıkarma iddialarının ardından Savunma Bakanı Yisrael Katz dolaylı açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 09:33
Katz'tan Suriye açıklaması

Katz'tan Suriye açıklaması

İsrail askerlerinin Şam yakınındaki üsse çıkarma yaptığı yönündeki haberlerin ardından Savunma Bakanı Yisrael Katz dolaylı bir açıklama yaptı.

İddialar ve saldırı detayları

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, İsrail ordusu dün akşam Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Küsve bölgesinde yer alan Mani Dağı'na hava saldırıları düzenledi.

Aynı haberlerde, İsrail askerlerinin Suriye ordusuna ait Şam yakınlarındaki bir üsse çıkarma yaptığı; çıkarma sırasında Suriye ve İsrail askerleri arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı ve İsrail askerlerinin yaklaşık 2 saat sonra bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Katz'ın sosyal medya paylaşımı

İsrail ordusunun Şam yakınlarına yönelik iddiaların ardından Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "Güçlerimiz İsrail'in güvenliği için gece gündüz tüm cephelerde faaliyet gösteriyor." ifadelerini kullandı.

