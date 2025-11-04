Kavaklıdere'de 9. Etap (Menteşe 2.) TOKİ Konutlarının Temeli Atıldı

Kavaklıdere'de 9. Etap (Menteşe 2. Etap) TOKİ Konutlarının Temeli Atıldı
Kavaklıdere'de uzun süredir beklenen 9. Etap (Menteşe 2. Etap) TOKİ Konutları projesi için ilk kazma vuruldu.
Tören ve katılımcılar
Programa Kavaklıdere Kaymakamı Ali Argama, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Emre Karakoç, İlçe Emniyet Amiri Özgür Deliavcı, siyasi parti temsilcileri, ilçe kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.
Törende konuşan Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, ilçenin TOKİ projelerinde Türkiye genelinde örnek bir başarı gösterdiğini vurguladı ve projenin ilçenin konut hamlesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.
Yeni proje kapsamında yapılacak konutların tamamlanmasıyla Kavaklıdere’nin modern şehirleşme vizyonuna bir adım daha eklenecek.
KAVAKLIDERE’DE UZUN SÜREDİR BEKLENEN 9. ETAP (MENTEŞE 2. ETAP) TOKİ KONUTLARI PROJESİ İÇİN İLK KAZMA VURULDU.