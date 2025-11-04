Kavaklıdere'de 9. Etap (Menteşe 2.) TOKİ Konutlarının Temeli Atıldı

Kavaklıdere'de 9. Etap (Menteşe 2. Etap) TOKİ konutları için temel atma töreni yapıldı; protokol ve yerel yöneticiler katıldı, proje ilçe şehirleşmesine ivme kazandıracak.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 17:32
Kavaklıdere'de 9. Etap (Menteşe 2.) TOKİ Konutlarının Temeli Atıldı

Kavaklıdere'de 9. Etap (Menteşe 2. Etap) TOKİ Konutlarının Temeli Atıldı

Kavaklıdere'de uzun süredir beklenen 9. Etap (Menteşe 2. Etap) TOKİ Konutları projesi için ilk kazma vuruldu.

Tören ve katılımcılar

Programa Kavaklıdere Kaymakamı Ali Argama, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Emre Karakoç, İlçe Emniyet Amiri Özgür Deliavcı, siyasi parti temsilcileri, ilçe kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, ilçenin TOKİ projelerinde Türkiye genelinde örnek bir başarı gösterdiğini vurguladı ve projenin ilçenin konut hamlesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Yeni proje kapsamında yapılacak konutların tamamlanmasıyla Kavaklıdere’nin modern şehirleşme vizyonuna bir adım daha eklenecek.

KAVAKLIDERE’DE UZUN SÜREDİR BEKLENEN 9. ETAP (MENTEŞE 2. ETAP) TOKİ KONUTLARI PROJESİ İÇİN İLK...

KAVAKLIDERE’DE UZUN SÜREDİR BEKLENEN 9. ETAP (MENTEŞE 2. ETAP) TOKİ KONUTLARI PROJESİ İÇİN İLK KAZMA VURULDU.

KAVAKLIDERE’DE UZUN SÜREDİR BEKLENEN 9. ETAP (MENTEŞE 2. ETAP) TOKİ KONUTLARI PROJESİ İÇİN İLK...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Konak'ta Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı, Şüpheli Yakalandı
2
Aksaray'da Boşanma Sürecinde Eşinin Arabasının Camını Yumrukla Kırdı, KADES İhbarıyla Gözaltı
3
Bursa Mudanya'da Eski Eşini Markette Bıçakladı: Şüpheli Teslim Oldu
4
Aksaray'da Yayayı Kurtarmaya Çalışan Sürücü Parktaki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı
5
Kastamonu'da Vali Dallı: "Uyuşturucu Mücadelesinde İhbar Hayati Önemde"
6
Nevşehir'de Lüks Araçla Drift Yapan Sürücüye 65 Bin 69 TL Ceza
7
Eğirdir'de motosiklet kazası: 22 yaşındaki Mert Candemir yaşamını yitirdi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?