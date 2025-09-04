Kaya'dan TÜGVA'da 'Türkiye Yüzyılı' ve Gençlik Vurgusu

Ordu — TÜGVA Gençlik Buluşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ordu'da düzenlenen TÜGVA Gençlik Buluşması programında gençlerle bir araya gelmenin kendisi için güzel bir duygu olduğunu söyledi. Kaya, konuşmasında gençlere ve kadınlara verilen değere dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem gençliğe hem de kadınlara çok güvendiğini belirten Kaya, seçilme yaşının 18'e düşürülmesinin gençlerin siyasette ve karar alma mekanizmalarında yer almalarının önünü açtığını vurguladı.

Kaya, ülkenin kadınları ve gençlerinin azimli, gayretli ve çalışkan olduğunu belirterek TÜGVA gençliğine teşekkür etti: 'Özellikle TÜGVA gençliğinin, bu ülkenin değerlerine bağlı gençler olarak ülkemizi gerçekten ileriye taşımak için gayret ettiğine şahitlik ediyoruz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.'

Kaya, gençlere yönelik desteğini vurgulayarak, 'Şunu bilmenizi istiyorum, biz her zaman sizin hizmetinizdeyiz, her zaman yanınızdayız. Çıktığınız bu yolda ablanız olarak Ankara'da sizlere kapımız sonuna kadar açık.' dedi.

Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin yüzyılı olduğunu ifade eden Kaya, vizyonunu şu sözlerle özetledi:

'Her alanda Türkiye'nin daha önde, güçlü ve lider olduğu bir yüzyıl hayal ediyoruz. Savunma sanayisinde dünyanın en iyisi olacak Türkiye'yi hayal ediyoruz. Eğitimde dünyanın en iyilerinden olacağı Türkiye'yi hayal ediyoruz. Güvenlikte en iyi olacağı, huzurda, mutlulukta, refah seviyesinde en iyi olacak bir Türkiye'yi hayal ediyoruz ve bütün emeğimiz, gayretimiz onun için.'

Kaya ayrıca terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekerek, bu sürecin ülkenin bu topraklarda daha huzurlu, mutlu ve güçlü bir şekilde var olabilmesi amacıyla başlatıldığını kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, TÜGVA Gençlik Buluşması programına katıldı.