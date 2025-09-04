DOLAR
41,15 0%
EURO
48,03 0%
ALTIN
4.690,73 0%
BITCOIN
4.540.913,05 0%

Kaya'dan TÜGVA'da 'Türkiye Yüzyılı' ve Gençlik Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ordu'da TÜGVA buluşmasında 'Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin yüzyılı olduğunu ve ülkenin her alanda lider olacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 00:04
Kaya'dan TÜGVA'da 'Türkiye Yüzyılı' ve Gençlik Vurgusu

Kaya'dan TÜGVA'da 'Türkiye Yüzyılı' ve Gençlik Vurgusu

Ordu — TÜGVA Gençlik Buluşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ordu'da düzenlenen TÜGVA Gençlik Buluşması programında gençlerle bir araya gelmenin kendisi için güzel bir duygu olduğunu söyledi. Kaya, konuşmasında gençlere ve kadınlara verilen değere dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem gençliğe hem de kadınlara çok güvendiğini belirten Kaya, seçilme yaşının 18'e düşürülmesinin gençlerin siyasette ve karar alma mekanizmalarında yer almalarının önünü açtığını vurguladı.

Kaya, ülkenin kadınları ve gençlerinin azimli, gayretli ve çalışkan olduğunu belirterek TÜGVA gençliğine teşekkür etti: 'Özellikle TÜGVA gençliğinin, bu ülkenin değerlerine bağlı gençler olarak ülkemizi gerçekten ileriye taşımak için gayret ettiğine şahitlik ediyoruz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.'

Kaya, gençlere yönelik desteğini vurgulayarak, 'Şunu bilmenizi istiyorum, biz her zaman sizin hizmetinizdeyiz, her zaman yanınızdayız. Çıktığınız bu yolda ablanız olarak Ankara'da sizlere kapımız sonuna kadar açık.' dedi.

Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin yüzyılı olduğunu ifade eden Kaya, vizyonunu şu sözlerle özetledi:

'Her alanda Türkiye'nin daha önde, güçlü ve lider olduğu bir yüzyıl hayal ediyoruz. Savunma sanayisinde dünyanın en iyisi olacak Türkiye'yi hayal ediyoruz. Eğitimde dünyanın en iyilerinden olacağı Türkiye'yi hayal ediyoruz. Güvenlikte en iyi olacağı, huzurda, mutlulukta, refah seviyesinde en iyi olacak bir Türkiye'yi hayal ediyoruz ve bütün emeğimiz, gayretimiz onun için.'

Kaya ayrıca terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekerek, bu sürecin ülkenin bu topraklarda daha huzurlu, mutlu ve güçlü bir şekilde var olabilmesi amacıyla başlatıldığını kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, TÜGVA Gençlik Buluşması programına...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, TÜGVA Gençlik Buluşması programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, TÜGVA Gençlik Buluşması programına...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaya'dan TÜGVA'da 'Türkiye Yüzyılı' ve Gençlik Vurgusu
2
Gündem Özeti — 5 Eylül 2025: Bakan Ziyaretleri ve Öne Çıkan Etkinlikler
3
Denizli'de Parkta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
4
İzmir Açıklarında 107 Düzensiz Göçmen Yakalandı, Seferihisar'da 30 Kurtarıldı
5
Beyta Baskını (Nablus): 18 Yaşındaki Genç Gerçek Mermiyle Yaralandı
6
Erzurum'da Telefonda 'Polis-Savcı' Dolandırıcılığı: Kadın 1 Milyon 430 Bin Lira Kaybetti
7
Erzurum'da Trafik Kazası Sonrası Kavgada 3 Yaralı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı