Kaya Kırklareli'de: Pınarhisar Türkiye'nin Gelecek Vizyonunu Şekillendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Kırklareli'de konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında geldiği AK Parti Kırklareli İl Başkanlığındaki konuşmasında partinin ve Pınarhisar'ın ülke tarihindeki yerini anlattı.

Pınarhisar'ın tarihi ve Erdoğan'a vefa

Kaya, okuduğu şiir nedeniyle haksız yere cezalandırılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Pınarhisar'da misafir eden Kırklareli'nin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti. Kaya, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin kutuplaştığı, Türk siyasetinin kendine çıkış yolu aradığı bir dönemde ülkemizin kronik sorunlarını çözmeye kendimizi adadık. Bir dip dalga hareketi olarak doğan, kurulan, büyüyen AK Parti çok kısa sürede milyonların umudu haline dönüştü."

Kaya, o dönemde "siyasi hayatı bitti, asla sahneye çıkamaz" denilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bir "dünya lideri" olduğunu vurgulayarak Kırklareli'ne şu sözlerle teşekkür etti: "Var ol Kırklareli, bu toprakların her karışında emeği olan, daima kardeşliği yücelten, milletinin iradesine saygı duyan Cumhurbaşkanımızı kendi öz evladını sahiplendiğin gibi sahiplendiğin için bir kez daha var ol."

Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pınarhisar cezaevinde tutulduğu günleri "Medrese-i Yusufiye" olarak kabul ettiğini ve o dönem gösterilen vefayı daima hatırında tuttuğunu ifade etti.

AK Parti'nin 24 yıllık hizmet anlayışı

Kaya, partinin 24üncü yılına dikkat çekerek AK Parti'nin "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleriyle yola çıktığını hatırlattı. Konuşmasında şunları söyledi:

"Partimizin siyaseti, 24 sene önce problemleri altında ezilen Türkiye'ye, öz güven aşıladı. Türkiye'nin kutuplaştığı, Türk siyasetinin kendine çıkış yolu aradığı bir dönemde ülkemizin kronik sorunlarını çözmeye kendimizi adadık."

Kaya, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana toplumun her kesiminden geniş bir teveccüh gördüğünü, 23 yılı iktidarda olmak üzere 24 yılın her safhasını hizmet ve eser üretmekle geçirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesine atıfta bulunarak, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" düsturuyla çalışmaktan şeref duyduklarını söyledi.

Gönül bağı, teşkilata teşekkür ve gelecek taahhüdü

Kaya, Kırklareli teşkilatlarına gönülden teşekkür ettiğini belirterek, "24 yıl boyunca ne yaptıysak hüsnüniyetle yaptık, samimiyetle yaptık, aşkla yaptık" dedi. Eksiklerin olabileceğini kabul eden Kaya, ancak millete ihanetin söz konusu olmadığını vurguladı ve "Allah ömür verdikçe bu çizgiden hiçbir zaman sapmayacağız" mesajını verdi.

Kaya ayrıca Mevlit Kandili'nin İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini diledi.

Program takvimi ve saha çalışmaları

Kırklareli programları kapsamında ilin nabzını tutacaklarını, vatandaşlara kulak vereceklerini ve yapılacak çalışmaları anlatacaklarını ifade eden Kaya, MKYK üyeleri, milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri ile birlikte sivil toplum kuruluşları, esnaf, işçiler ve kanaat önderleriyle bir araya geleceklerini söyledi. Ayrıca şehit aileleri ziyaretleri ve gazi buluşmaları gerçekleştireceklerini kaydetti.

