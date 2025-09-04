Kaya: 'Partimizin siyaseti Türkiye'ye özgüven aşıladı' — Ordu'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları

Kaya: 'Partimizin siyaseti Türkiye'ye özgüven aşıladı'

Altınordu, Ordu — Türkiye Yüzyılı Buluşmaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Altınordu'daki bir otelde düzenlenen basın toplantısında Ordu'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hayata geçirilen projelerle Ordu'nun gelişimine ve geleceğine adeta ışık tuttuklarını vurgulayan Kaya, "Ordulular, AK Parti'mize verdikleri güçlü destekle bizlere sorumluluğumuzu hep daha da fazla hatırlatan kıymetli bir emaneti teslim ettiler." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında 81 ilde saha çalışmaları yürüttüklerini aktaran Kaya, Ordu'da da toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelip istişare edeceklerini ve milletle hemhal olacaklarını belirtti.

Kaya, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle yola çıktığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Partimizin siyaseti, 24 sene önce problemleri altında ezilen Türkiye'ye adeta özgüven aşıladı. Türkiye'nin çok ciddi anlamda kutuplaştığı, Türk siyasetinin kendine çıkış aradığı bir dönemde ülkemizin kronik sorunlarını çözmek için adeta kendini adayan kadrolarla yola çıktı. Çok kısa bir sürede ülkenin çok büyük, kronikleşmiş sorunlarına bir bir çözüm ürettik. Milyonların umudu haline dönüştük ve gerçekten de toplumun her kesiminden muazzam bir teveccüh gördük. Adeta yorulmuş, kendini tükenmiş hissetmiş, gelecekten ümidini kesmiş, karamsarlık girdabına sürüklenen bir milletin umutlarını yeniden ayağa kaldırdık, yeniden dirilttik."

Süreçlerin, AK Parti'nin milletle kurduğu sıkı gönül bağı sayesinde gerçekleştiğini belirten Kaya, "24 yıldır hiç kesinti vermeden her zaman milletimizle bir arada olmamız, onların dertleriyle hemhal olmamız ve o dertlere çözüm üretmek için seferberlik ruhuyla çalışan kadrolar sayesinde gerçekleşti. Sadece seçim süreçlerinde değil, biz her zaman milletimizin yanında olduk." diye konuştu.

Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" sözünü anımsatarak, "Gerçekten biz de bu millete hizmetkar olmayı bir şeref, milletimiz için çalışmayı, ter dökmeyi de bir ibadet bildik." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kaya ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti'ye katılan üç Çaybaşı Belediye Meclisi üyesine rozet taktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Kaya, burada bir konuşma yaptı.