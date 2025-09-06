DOLAR
Kayı Boyu’nun Göç Yolculuğunu Bisikletle Yeniden Yaşadılar

Ertuğrul Ocağı Derneği üyeleri, Kayı Boyu'nun tarihi göç yolculuğunu anmak için Domaniç'ten Söğüt'e bisikletle yola çıktı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:55
Domaniç’ten Söğüt’e uzanan anma yolculuğu başladı

Ertuğrul Ocağı Derneği üyeleri, Kayı Boyu’nun tarihi göç yolculuğunu yeniden canlandırmak amacıyla Kütahya'nın Domaniç ilçesinden Bilecik'in Söğüt ilçesine bisiklet yolculuğu başlattı.

Program kapsamında, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi ve Ertuğrul Gazi'nin annesi olan, halk arasında "devlet ana" diye tanınan Hayme Ana'nın Çarşamba köyündeki kabri başında dua edildi.

Ertuğrul Ocağı Derneği Başkanı Orhan Şişman, bisiklet tutkunlarıyla Hayme Ana'nın manevi huzuruna geldiklerini belirterek, şu sözleri paylaştı: "Ecdat tüm zorluklara rağmen bu topraklara gelmiş. Biz de aynı inancı, aynı kararlılığı sahada hissetmek istiyoruz."

Bisikletçilerin kaptanı Levent Yılmaz ise etkinliğin amacını şöyle özetledi: "Bu yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda ecdadın yaşadığı zorlukları anlamaya yönelik bir yolculuk. Yarın Söğüt'te olacağız ve orada Ertuğrul Ocağı yönetimi bizi karşılayacak."

Daha sonra Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Naci Uzuncan ile İlçe Orman İşletme Müdürü Engin Yormaz, bisikletçileri Söğüt'e uğurladı.

Yaklaşık 90 kilometrelik güzergâhı kapsayan etkinlikte, bisikletçilerin ilk durağı Domaniç yaylaları olacak. Katılımcılar bir gece konakladıktan sonra Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ulaşacak.

