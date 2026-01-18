Kaymakam Emirhan Arıkan’dan Başbağlar Karakolu’na Ziyaret

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, çığ bölgesi incelemeleri sonrası Başbağlar Karakolu’nu ziyaret ederek jandarma personeline moral verdi ve güvenlik değerlendirmesi yaptı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:22
Ziyaretin ayrıntıları

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, beraberindeki heyetle birlikte çığ bölgesinde yürütülen inceleme ve planlama çalışmalarının ardından Başbağlar köyüne geçti ve Başbağlar Karakolunu ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Arıkan, karakolda görev yapan jandarma personeli ile bir araya gelerek zorlu kış şartlarında gösterdikleri fedakârlık için personele moral verdi. Karakol ziyaretinde ayrıca bölgede yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Arıkan, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren jandarma personeline çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

