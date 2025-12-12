DOLAR
Kaymakam Erdoğan'dan Özel Akasya Bakım Merkezi'ne Ziyaret

Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, Özel Akasya Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek hizmetleri, yeni açılan blok ve yapılan iyileştirmeleri yerinde inceledi; personeline teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 13:53
İnceleme ve bilgilendirme

Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, ilçede faaliyet gösteren Özel Akasya Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında bakım merkezinin mevcut durumu, sunulan hizmetler ve kurum bünyesinde hizmete yeni açılan blok ile ilgili yetkililerden detaylı bilgi alan Kaymakam Erdoğan, yapılan iyileştirmeleri yerinde değerlendirdi.

Vatandaş buluşması ve değerlendirmeler

Kaymakam Erdoğan, merkezde kalan vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi ve sohbet etti. Ziyaret sırasında hizmetlerin niteliğinin artırılması ve vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Fatih Erdoğan, bakım merkezlerinin toplumun hassas kesimlerine sunduğu hizmetlerin önemine vurgu yaparak kurum personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

