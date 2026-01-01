DOLAR
Kaymakam Sultan Doğru'dan Yeni Yıl Ziyareti: Görev Başındakilere Teşekkür

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, yeni yıl gecesi görev başındaki emniyet, jandarma, hastane ve itfaiye personelini ziyaret ederek teşekkür etti ve iyi dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 13:11
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:11
Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, yeni yıl dolayısıyla ilçede görev başında bulunan güvenlik ve sağlık personelini ziyaret etti.

Yeni yıl gecesinde görevleri başında olan ekiplere yalnız olmadıklarını hissettiren Doğru, ziyaretlerde emniyet, jandarma, hastane ve itfaiye personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastanede tedavi gören vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Doğru, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık personelinin özverisini takdir etti.

Ziyaretler sırasında seyahat eden vatandaşlarla da görüşen Doğru, herkese yeni yılını kutlayarak sağlık, huzur ve esenlik temennisinde bulundu.

Kaymakam Doğru, görev başındaki personelin fedakar çalışmalarına dikkat çekerek özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.

