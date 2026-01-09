KAYMEK 2025: 335 bin 32 Vatandaşa Eğitim ve Kültür Hizmeti

KAYMEK 2025 Raporu: Kentin 6'ncı Üniversitesi 335 bin 32 Kişiye Ulaştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim, kurs ve kültür-sanat hizmetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 2025 yılında gençler öncelikli olmak üzere 335 bin 32 vatandaşa hizmet verdi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitim ve hayat boyu öğrenme vizyonu doğrultusunda faaliyet gösteren KAYMEK, kentin sosyal ve mesleki gelişimine önemli katkılar sundu.

2025 Faaliyetleri ve Katılım Verileri

KAYMEK, teorik ve uygulamalı eğitimlerde 35 bin 32 kursiyer ve öğrenciye; sergi, seminer, workshop, gezi, şenlik, festival, farkındalık projeleri ve yarışmalar gibi etkinliklerle ise 300 bin insana doğrudan hizmet vererek 12 ayda toplam 335 bin 32 vatandaşa dokundu.

Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezlerinde 28 farklı alanda, 222 farklı branşta (bunların 47’si yeni) toplam 1.082 kurs açılarak 14 bin 492 kursiyere eğitim verildi. Ayrıca sergiler, seminerler ve etkinliklerle 120 bin 149 kişiye ulaşıldı. KAYMEK yıl boyunca kent genelindeki 11 tesisinde hizmet sundu.

Eğitim, Sergi ve Gençlik Hizmetleri

Büyükşehir Sanat Galerisi ve diğer mekanlarda düzenlenen çalışmalarda KAYMEK, el sanatları ve tematik sergilerle Kayseri'nin kültürel değerlerini öne çıkardı. 2025’te 33 farklı sergide 6 bin 518 eser sergilendi ve bu sergiler 76 bin 700 sanatsever tarafından ziyaret edildi.

Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nda 4 bin 578 öğrenci, 2025 Yaz Okulu’nda 3 bin 65 öğrenciye hizmet verdi. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nda ise 5 bin 326 öğrenciyle eğitim sürdürüldü; 2025 toplamında gençlik merkezleri 12 bin 969 öğrenciye ulaştı.

Çamaşır Yıkama Merkezi ve E38 E-Ticaret

’150. Yılda 150 proje’ kapsamında KAYMEK Akademi’de hizmete giren Çamaşır Yıkama Merkezi, yatılı eğitim gören üniversite öğrencilerine ücretsiz hizmet vererek 2025 yılında 11 bin öğrencinin çamaşır ihtiyacını karşıladı.

E38 sanal satış platformu (www.e38.com.tr), 2019’dan bu yana faaliyet gösteriyor ve 7 ana kategoride, 42 alt kategoride 2.358 ürünü satışa sundu. Platform, iki dilde (İngilizce, Arapça) yaklaşık 200 ülkeye satış gerçekleştiriyor. 2025’te konsinye kapsamında 229 üretici ve 13 Kadın Kooperatifi ile toplam 242 konsinye sözleşme yapılarak 5 bin 563 ürün satışa sunuldu.

Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Aile Destekleri

KAYMEK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ile bir yılda 335 özel ihtiyaçlı bireye ücretsiz hizmet sağladı; merkezde 41 bin 302 seans gerçekleştirildi.

Aile Akademisi kapsamında uzman aile danışmanları gizlilik ve gönüllülük esasına dayalı psikolojik danışmanlık, çift terapileri, farkındalık seminerleri, rehberlik ve tercih yönlendirmeleri sundu. Özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinliklerden 16 bin 248 vatandaş faydalandı.

Seminerler, Uluslararası Çalışmalar ve Atölyeler

KAYMEK, kamu kurumları, özel işletmeler ve kendi personeli için düzenlediği seminerlerle 7 bin 111 katılımcıya ulaştı. Bosna Hersek’in Mostar şehrindeki tesiste 7 kurs, 30 kursiyer ve okul etkinliklerinde 700 katılımcıya erişildi. Şehir içinde düzenlenen açık etkinliklerden 7.793 kişi faydalanırken, KAYMEK workshop etkinliklerine 2 bin 353 kişi katıldı.

İstihdam ve İş Birlikleri

KAYMEK, katılımcıların istihdamını desteklemek amacıyla Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Üniversitesi, Kayseri Kadın Kooperatifleri, KADEM Kayseri Temsilciliği, KAYDEM ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı (Bünyan Ceza İnfaz Kurumları) ile iş birliği protokolleri imzaladı.

Eğitim Desteği ve Yerel Yaygınlaşma

KAYMEK, LGS, YKS ve KPSS hazırlık kursları kapsamında öğrencilere ücretsiz kaynak kitap desteği sağladı; LGS hazırlık gruplarına 720 set, YKS hazırlık gruplarına 1.062 set olmak üzere toplam 1.782 ücretsiz kitap seti dağıtıldı. İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri aracılığıyla kırsal ilçelere de sanatsal ve mesleki kurslar götürüldü.

Gelecek Vizyonu

KAYMEK A.Ş., kuruluşundan bu yana (2004) tesis ve branş sayılarını artırarak kentin eğitim ve kültür hayatında 6’ncı üniversite rolünü pekiştirdi. KAYMEK, 2026 yılında da Kayserililere ücretsiz, etkin ve kaliteli hizmet sunmayı sürdürecek.

