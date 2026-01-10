Mahmut Arslan: Taşeronda Tarih Yazdık, Şimdi Ev İşçilerinin Haklarında

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Antalya çalıştayında 104 bin ev işçisi üyeyle yüz binlerce ev işçisini sendikal haklara kavuşturma hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:04
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:04
Mahmut Arslan: Taşeronda Tarih Yazdık, Şimdi Ev İşçilerinin Haklarında

Mahmut Arslan: Taşeronda Tarih Yazdık, Şimdi Ev İşçilerinin Haklarında

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın katılımıyla Antalya’da düzenlenen "Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ev İşçileri" çalıştayında, ev işçilerinin kayıtlı istihdama, sosyal güvenliğe ve toplu sözleşme haklarına kavuşması hedefi bir kez daha vurgulandı.

Çalıştay ve açılış

Çalıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi. Program, saat 09.30'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışta HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 50. Yıl Filmi gösterildi; ardından Hizmet-İş Sendikası Komitesi Başkanı Hatice Ayhan ile HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin konuştu.

Arslan: Mazlumların bizden alacağı var

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konuşmasında sendikal hareketin görevine dikkat çekerek teşekkürlerini sundu ve "Biz ülkemizin, bölgemizin ve küremizin tüm mağdur ve mazlumlarının bizden alacaklı olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Arslan, bu sorumluluğun genel kurul kararıyla kendilerine yüklendiğini vurguladı.

Taşeron mücadelesi: Tarihî bir başarı

Arslan, taşeron işçiliğiyle ilgili yürütülen kararlı mücadelenin sonucunda taşeron işçilerinin kamu kadrosuna alındığını belirterek, "Taşeron mücadelesi önemli bir başarı hikâyesi yazdı" dedi. 1980’li yıllardan bu yana sürdürülen düzenlemelere ve İş Kanunu kapsamına alınma mücadelesine dikkat çekti.

Kayıt dışı istihdama karşı net duruş

Ev işçilerinin sendikal örgütlenmesi, İş Kanunu kapsamına alınması, sosyal güvenlik sisteminden tam olarak yararlanması ve toplu sözleşme haklarına kavuşması için aynı kararlılıkla çalıştıklarını söyleyen Arslan, kayıt dışı istihdamın ortadan kaldırılması için kapsamlı bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Arslan, mevzuat, konfederasyon ve işçileri ikna süreçlerinde karşılaşılan zorluklara rağmen mücadelenin süreceğini belirtti.

Ev işçilerinde 104 bin üyeye ulaşan tarihî başarı

Arslan, bugün ev işçisi üyelerinin sayısının 104 bin'e ulaştığını belirterek bunun "hep birlikte yazdığımız büyük bir başarı hikâyesi" olduğunu söyledi. Arslan, uluslararası sendikal ilkeler doğrultusunda ev işçilerine insan onuruna yakışır ücret ve çalışma koşulları sağlama hedefini vurguladı.

Mevcut tablo ve hedefler

Arslan, Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) verilerine göre dünyada 1,5 milyon ev işçisi bulunduğunu ve bunların yüzde 90’ından fazlasının kadın olduğunu hatırlattı. Türkiye verilerinde ise "10 günden az çalışan kayıtlı işçi sayısı yalnızca 4 bin 100, 10 günden fazla çalışan kayıtlı işçi sayısı 28 bin ve toplamda sadece 32 bin kayıtlı çalışan olduğu" bilgisini paylaştı. Bu tablonun değişmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, hedeflerini şöyle sıraladı: Ev işçilerinin İş Kanunu kapsamına alınması, toplu sözleşme hakkı, kayıt dışılığın ortadan kaldırılması ve sosyal güvenliğe tam katılım.

Uluslararası alanda adım

Arslan, HAK-İŞ’in kamu çalışanları uluslararası platformlarında da ev işçilerinin durumunu gündeme taşıdığını; Kamu Çalışanları Uluslararası Federasyonu (PSI) 2023 Kongresi öncesinde hazırlanan karar tasarısının kabul edilerek uluslararası alanda da kabul gören bir kararın çıkmasının sağlandığını belirtti.

Mevzuat eksiklikleri ve çözüm önerileri

Çalıştayda "Ev İşçileri Açısından Mevzuatın Yetersizlikleri ve Hukuki Boşluklar", "Ev İşçilerinin Örgütlenmesi: Zorluklar ve Yeni Temsil Modelleri", "Kayıtlı İstihdamın Önündeki Engellerin Tespiti ve Mevzuat Çözüm Önerileri", "Örgütlenme ve Eğitim Boyutu" ile "İş Sağlığı ve Güvenliği – Şiddet ve Tacizle Mücadele" başlıkları altında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Alanında uzman akademisyenler, ev işçilerinin yaşadığı yapısal sorunlar ve çözüm önerilerini içeren sunumlar gerçekleştirdi.

Sonuç ve kararlılık

Arslan, "104 bin üyemizle bu mücadelenin omurgasını oluşturuyoruz. Ancak asıl hedefimiz, yüz binlerce ev işçisinin daha sendikal haklarla buluşmasıdır" sözleriyle konuşmasını bitirdi ve hem ulusal hem uluslararası alanda bu mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

HAK İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN

HAK İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN

ANTALYA'DA HAK-İŞ KONFEDERASYONU TARAFINDAN "KAYITDIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE EV İŞÇİLERİ" KONULU...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Öz Finans-İş 4. Olağan Kurulu – Eroğlu: 153 Kişiyle Sıfır Sermayeyle Başladık
2
Aydın Devlet Hastanesi'nde Yeni Personel İçin Kapsamlı Oryantasyon Eğitimi
3
Metaller Sektörü 2026'ya Umutlu: 2025 İhracatı 13,47 Milyar Dolar
4
İznik'e Yeni Sosyal Yaşam Alanı: 11 milyon 558 bin 500 TL Yatırım
5
Tunç: Kamuda Memurların 4688 Sayılı Kanun Sorunlarına Kalıcı Çözümler
6
Germencik'te Ortaklar Semt Pazarı'nda Sıkı Zabıta Denetimi
7
Başkan Erkan'dan 10 Ocak Mesajı: Kayseri Basınına Övgü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları