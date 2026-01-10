Mahmut Arslan: Taşeronda Tarih Yazdık, Şimdi Ev İşçilerinin Haklarında

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın katılımıyla Antalya’da düzenlenen "Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ev İşçileri" çalıştayında, ev işçilerinin kayıtlı istihdama, sosyal güvenliğe ve toplu sözleşme haklarına kavuşması hedefi bir kez daha vurgulandı.

Çalıştay ve açılış

Çalıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi. Program, saat 09.30'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışta HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 50. Yıl Filmi gösterildi; ardından Hizmet-İş Sendikası Komitesi Başkanı Hatice Ayhan ile HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin konuştu.

Arslan: Mazlumların bizden alacağı var

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konuşmasında sendikal hareketin görevine dikkat çekerek teşekkürlerini sundu ve "Biz ülkemizin, bölgemizin ve küremizin tüm mağdur ve mazlumlarının bizden alacaklı olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Arslan, bu sorumluluğun genel kurul kararıyla kendilerine yüklendiğini vurguladı.

Taşeron mücadelesi: Tarihî bir başarı

Arslan, taşeron işçiliğiyle ilgili yürütülen kararlı mücadelenin sonucunda taşeron işçilerinin kamu kadrosuna alındığını belirterek, "Taşeron mücadelesi önemli bir başarı hikâyesi yazdı" dedi. 1980’li yıllardan bu yana sürdürülen düzenlemelere ve İş Kanunu kapsamına alınma mücadelesine dikkat çekti.

Kayıt dışı istihdama karşı net duruş

Ev işçilerinin sendikal örgütlenmesi, İş Kanunu kapsamına alınması, sosyal güvenlik sisteminden tam olarak yararlanması ve toplu sözleşme haklarına kavuşması için aynı kararlılıkla çalıştıklarını söyleyen Arslan, kayıt dışı istihdamın ortadan kaldırılması için kapsamlı bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Arslan, mevzuat, konfederasyon ve işçileri ikna süreçlerinde karşılaşılan zorluklara rağmen mücadelenin süreceğini belirtti.

Ev işçilerinde 104 bin üyeye ulaşan tarihî başarı

Arslan, bugün ev işçisi üyelerinin sayısının 104 bin'e ulaştığını belirterek bunun "hep birlikte yazdığımız büyük bir başarı hikâyesi" olduğunu söyledi. Arslan, uluslararası sendikal ilkeler doğrultusunda ev işçilerine insan onuruna yakışır ücret ve çalışma koşulları sağlama hedefini vurguladı.

Mevcut tablo ve hedefler

Arslan, Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) verilerine göre dünyada 1,5 milyon ev işçisi bulunduğunu ve bunların yüzde 90’ından fazlasının kadın olduğunu hatırlattı. Türkiye verilerinde ise "10 günden az çalışan kayıtlı işçi sayısı yalnızca 4 bin 100, 10 günden fazla çalışan kayıtlı işçi sayısı 28 bin ve toplamda sadece 32 bin kayıtlı çalışan olduğu" bilgisini paylaştı. Bu tablonun değişmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, hedeflerini şöyle sıraladı: Ev işçilerinin İş Kanunu kapsamına alınması, toplu sözleşme hakkı, kayıt dışılığın ortadan kaldırılması ve sosyal güvenliğe tam katılım.

Uluslararası alanda adım

Arslan, HAK-İŞ’in kamu çalışanları uluslararası platformlarında da ev işçilerinin durumunu gündeme taşıdığını; Kamu Çalışanları Uluslararası Federasyonu (PSI) 2023 Kongresi öncesinde hazırlanan karar tasarısının kabul edilerek uluslararası alanda da kabul gören bir kararın çıkmasının sağlandığını belirtti.

Mevzuat eksiklikleri ve çözüm önerileri

Çalıştayda "Ev İşçileri Açısından Mevzuatın Yetersizlikleri ve Hukuki Boşluklar", "Ev İşçilerinin Örgütlenmesi: Zorluklar ve Yeni Temsil Modelleri", "Kayıtlı İstihdamın Önündeki Engellerin Tespiti ve Mevzuat Çözüm Önerileri", "Örgütlenme ve Eğitim Boyutu" ile "İş Sağlığı ve Güvenliği – Şiddet ve Tacizle Mücadele" başlıkları altında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Alanında uzman akademisyenler, ev işçilerinin yaşadığı yapısal sorunlar ve çözüm önerilerini içeren sunumlar gerçekleştirdi.

Sonuç ve kararlılık

Arslan, "104 bin üyemizle bu mücadelenin omurgasını oluşturuyoruz. Ancak asıl hedefimiz, yüz binlerce ev işçisinin daha sendikal haklarla buluşmasıdır" sözleriyle konuşmasını bitirdi ve hem ulusal hem uluslararası alanda bu mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

HAK İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN