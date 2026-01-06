Kayseri 2025'te Afet Farkındalığıyla Dirençli Şehir Oldu

Kayseri Büyükşehir, 2025'te eğitimler, seminerler ve teknik çalışmalarla şehri afetlere karşı güçlendirdi; toplam 5 bin 221 kişiye eğitim verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda 2025 yılında yürütülen eğitim, seminer ve teknik çalışmalarla şehri olası afetlere karşı güçlendirdi.

Afet eğitimleri ve farkındalık çalışmaları

Kayseri genelinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen afet farkındalık programlarına, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında 2.841 öğrenci katıldı. Ayrıca üniversitelerin afet kulüplerinden 145 üniversite öğrencisi afet farkındalığı ve yangın güvenliği etkinliklerinde yer aldı.

Seminerler ve toplantılar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afet riski azaltma ve şehir dayanıklılığını artırma amacıyla uzmanların katıldığı seminerler ve bilgilendirme toplantıları düzenledi. 1-7 Mart Deprem Haftası Sempozyumu, üniversiteler, akademisyenler, AFAD, STK’lar ve devlet kurumlarının katılımıyla üç gün sürdü; sempozyuma 500 kişi katıldı.

TOBB Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerine yönelik sunumlara 73 öğrenci katılırken, Sahabiye Kentsel Dönüşüm ve DSİ Katlı Kavşağı zemin uygulamaları teknik gezilerine Abdullah Gül Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden toplam 94 kişi katıldı. Teknik geziler, öğrencilere teorik bilgilerin saha uygulamasını görme imkânı sundu.

Sektörel eğitimler ve katılımlar

Özel ve kamu sektöründeki çalışanlara yönelik afet farkındalığı ve yangın güvenliği eğitimlerine toplam 1.280 kişi katıldı. Asansörden İnsan Kurtarma Eğitimi’ne 119 kişi, AFAD Arama Kurtarma Eğitimi’ne 56 kişi katıldı. İlçe müftülükleri ve diğer kurumlardan katılımlar ise şu şekilde gerçekleşti: Melikgazi İlçe Müftülüğü 220, Yeşilhisar İlçe Müftülüğü 60, Yahyalı İlçe Müftülüğü 130 ve üniversite güvenlik görevlileri ile yöneticilerinden 70 kişi.

Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü desteğiyle otel, düğün salonu ve hizmet sektörü çalışanlarına yönelik ilk yardım eğitimleri düzenlendi.

Teknik çalışmalar ve zemin uygulamaları

Kayseri’de yapılan zemin etütleri ve paleosismoloji çalışmaları, şehrin teknik açıdan afetlere hazırlığını artırmayı hedefledi. Paleosismoloji çalışmaları kapsamında Erciyes Fay Hattı ve Erciyes volkanının tektonik ilişkisi üzerine saha çalışmaları başlatıldı. Saha çalışması tamamlanmış, laboratuvar çalışması devam eden proje, Türkiye’de ilk olma özelliği taşımakta ve MTA, AFAD ile Güney Kore Jeoloji ve Maden Kaynakları Enstitüsü (KIGAM) iş birliğiyle yürütülüyor.

Merkez ilçeleri kapsayan mikrobölgeleme çalışmalarının 5 etaplık çalışması tamamlandı; raporun uygulamaya dönük yansımalarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çalışma mevcut yüksek katlı yapılaşma ve zemine dair bütünsel veri sağlama açısından önem taşıyor.

Hacılar Orta ve Yukarı Mahallelerde düzenlenen teknik gezi ve hasar tespit eğitimlerine ilçe belediyelerinden 39 kişi katıldı. Metruk yapıların tespiti ve yığma yapılarda hasar tespiti konularında saha ve iş güvenliği eğitimleri verildi.

2025 yılında üniversiteler ve akredite derneklerle iş birliği içinde geliştirilen Engelli Bilgi Yönetimi Sistemi ile 7 farklı engel türüne özel afet farkındalığı eğitim modülleri hazırlandı.

Toplam etki

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 boyunca düzenlenen eğitimler ve seminerlerle toplam 5 bin 221 kişiye çeşitli afet eğitimleri ve farkındalık programları sundu. Bu kapsamlı çalışmalar, Kayseri’yi olası afetlere hazırlarken, afet sonrası yaşam kalitesini yüksek tutacak projeleri desteklemeyi amaçlıyor.

