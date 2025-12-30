DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,03%
ALTIN
6.014,11 -0,66%
BITCOIN
3.829.512,63 -2,39%

Yılbaşı Akşamı için 10 Altın Beslenme Kuralı

Dyt. Berna Ertuğ'ten yılbaşı sofrasında sağlıklı kalmak için 10 altın kural: porsiyon kontrolü, mezeler, tatlı, kuruyemiş, alkol, su ve hareket önerileri.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 18:55
Yılbaşı Akşamı için 10 Altın Beslenme Kuralı

Yılbaşı Akşamı için 10 Altın Beslenme Kuralı

Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertuğ, yılbaşı gecesinin bir akşam yemeği olduğunu hatırlatarak, «Tek bir gece tüm yıllık çabayı bozmaz ama aşırıya kaçmak gereksiz şişkinlik, hazımsızlık ve sabah yorgunluğuna yol açar» uyarısında bulundu. İşte sofrada pişman etmeyecek 10 altın kural.

31 Aralık sabahı

31 Aralık sabahını aç geçirmeyin. Gün boyu aç kalmak yapılabilecek en büyük hatadır. Güne kahvaltıyla başlayın, ara öğünleri atlamayın ve öğle yemeğinde sebze ağırlıklı beslenin.

Altın kurallar

1. Açlık hissinizi kontrol edin. Sadece açlık değil, gecenin coşkusuna kapılarak sınırsız tüketim yeni günün sabahına ishal, mide bulantısı, besin zehirlenmesi, şişkinlik ve kan şekeri sorunlarıyla uyanmanıza neden olabilir.

2. Tabak kuralını uygulayın. Tabağınızın yarısını sebze/salata, dörtte birini protein (hindi, balık, kırmızı et), dörtte birini karbonhidrat (pilav, börek, makarna) ile doldurun; böylece porsiyon kontrolü otomatik olur.

3. Kırmızı eti ızgara veya fırında tercih edin. Kızartma yerine fırın veya ızgara yöntemleri daha sağlıklıdır.

4. Hindiyi derisiz tercih edin. Hindi derisi doymuş yağ ve kalori açısından yüksektir; derisiz göğüs eti daha az kalorili ve protein açısından zengindir.

5. Zeytinyağlıları başrole koyun. Yaprak sarma, barbunya pilaki, fava, enginar gibi zeytinyağlılar lif kaynağıdır; sofrada bol yer verseniz de her mezeden 1-2 kaşıktan fazla tüketmeyin.

6. Tatlıyı paylaşın. Hamurlu tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlıları tercih edin; tüm tatlılardan birer küçük dilim alın veya tatlı tabağını paylaşarak tadına bakın.

7. Kuruyemişte ölçüye dikkat edin. 1 avuç (yaklaşık 25-30 gram) kuruyemiş 160-200 kaloriye denk gelir; küçük bir kase belirleyin ve çeşitlerden azar azar koyun.

8. Alkol tüketimini sınırlayın. Mümkünse alkolden uzak durun; içilecekse su veya soda ile sulandırarak daha yavaş tüketin ve ertesi sabah baş ağrısı riskini azaltın.

9. Gece için hafif ara öğün bulundurun. Gece yarısından sonra acıkırsanız dilimlenmiş elma, armut, mandalina veya bir kase probiyotik yoğurt iyi alternatiflerdir.

10. Su içmeyi ve hareket etmeyi ihmal etmeyin. Her alkollü içecekten sonra 1 bardak su için; gece yarısı iyi seneler ziyaretlerine yürüyerek gidin veya ertesi sabah 30 dakikalık tempolu yürüyüş yapın.

Yeni yılın ilk gününü zinde geçirmek

Yılbaşı gecesi uyumadan önce bol su için. Güne kahvaltı ile başlayın, sebze ve meyve ağırlıklı beslenin, gün içinde sıvı tüketiminizi artırın. Metabolizmayı hızlandırmak için gün içinde 2 fincan bitki çayı tüketin. Antioksidan açısından nar, kivi, greyfurt, portakal ve mandalina gibi meyveler yorgunluk ve halsizliğe karşı fayda sağlar. Mümkünse egzersiz ve açık havada tempolu yürüyüş yapın; öğünlerinizi az ve sık planlayın.

MEMORİAL ANTALYA HASTANESİ BESLENME VE DİYET BÖLÜMÜ’NDEN DYT. BERNA ERTUĞ

MEMORİAL ANTALYA HASTANESİ BESLENME VE DİYET BÖLÜMÜ’NDEN DYT. BERNA ERTUĞ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Demirtaş Yalova'da DEAŞ Çatışmasında Yaralanan Polisi Hastanede Ziyaret Etti
2
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 83'e çıktı
3
Van'da kar ulaşımı aksattı — Belediye kepçe ile hasta ambulansa ulaştırıldı
4
Edirne Hızlı Tren Etabı Yüzde 98 Tamamlandı
5
Yılbaşında Beslenme Tavsiyeleri: Ağır Yemeklere Dikkat
6
AFAD: Turuncu ve sarı uyarı verilen illerde 22 bin 813 personel, 7 bin 689 araç görevde
7
Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele Hazırlıklarını Tamamladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları