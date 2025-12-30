Yılbaşı Akşamı için 10 Altın Beslenme Kuralı

Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertuğ, yılbaşı gecesinin bir akşam yemeği olduğunu hatırlatarak, «Tek bir gece tüm yıllık çabayı bozmaz ama aşırıya kaçmak gereksiz şişkinlik, hazımsızlık ve sabah yorgunluğuna yol açar» uyarısında bulundu. İşte sofrada pişman etmeyecek 10 altın kural.

31 Aralık sabahı

31 Aralık sabahını aç geçirmeyin. Gün boyu aç kalmak yapılabilecek en büyük hatadır. Güne kahvaltıyla başlayın, ara öğünleri atlamayın ve öğle yemeğinde sebze ağırlıklı beslenin.

Altın kurallar

1. Açlık hissinizi kontrol edin. Sadece açlık değil, gecenin coşkusuna kapılarak sınırsız tüketim yeni günün sabahına ishal, mide bulantısı, besin zehirlenmesi, şişkinlik ve kan şekeri sorunlarıyla uyanmanıza neden olabilir.

2. Tabak kuralını uygulayın. Tabağınızın yarısını sebze/salata, dörtte birini protein (hindi, balık, kırmızı et), dörtte birini karbonhidrat (pilav, börek, makarna) ile doldurun; böylece porsiyon kontrolü otomatik olur.

3. Kırmızı eti ızgara veya fırında tercih edin. Kızartma yerine fırın veya ızgara yöntemleri daha sağlıklıdır.

4. Hindiyi derisiz tercih edin. Hindi derisi doymuş yağ ve kalori açısından yüksektir; derisiz göğüs eti daha az kalorili ve protein açısından zengindir.

5. Zeytinyağlıları başrole koyun. Yaprak sarma, barbunya pilaki, fava, enginar gibi zeytinyağlılar lif kaynağıdır; sofrada bol yer verseniz de her mezeden 1-2 kaşıktan fazla tüketmeyin.

6. Tatlıyı paylaşın. Hamurlu tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlıları tercih edin; tüm tatlılardan birer küçük dilim alın veya tatlı tabağını paylaşarak tadına bakın.

7. Kuruyemişte ölçüye dikkat edin. 1 avuç (yaklaşık 25-30 gram) kuruyemiş 160-200 kaloriye denk gelir; küçük bir kase belirleyin ve çeşitlerden azar azar koyun.

8. Alkol tüketimini sınırlayın. Mümkünse alkolden uzak durun; içilecekse su veya soda ile sulandırarak daha yavaş tüketin ve ertesi sabah baş ağrısı riskini azaltın.

9. Gece için hafif ara öğün bulundurun. Gece yarısından sonra acıkırsanız dilimlenmiş elma, armut, mandalina veya bir kase probiyotik yoğurt iyi alternatiflerdir.

10. Su içmeyi ve hareket etmeyi ihmal etmeyin. Her alkollü içecekten sonra 1 bardak su için; gece yarısı iyi seneler ziyaretlerine yürüyerek gidin veya ertesi sabah 30 dakikalık tempolu yürüyüş yapın.

Yeni yılın ilk gününü zinde geçirmek

Yılbaşı gecesi uyumadan önce bol su için. Güne kahvaltı ile başlayın, sebze ve meyve ağırlıklı beslenin, gün içinde sıvı tüketiminizi artırın. Metabolizmayı hızlandırmak için gün içinde 2 fincan bitki çayı tüketin. Antioksidan açısından nar, kivi, greyfurt, portakal ve mandalina gibi meyveler yorgunluk ve halsizliğe karşı fayda sağlar. Mümkünse egzersiz ve açık havada tempolu yürüyüş yapın; öğünlerinizi az ve sık planlayın.

MEMORİAL ANTALYA HASTANESİ BESLENME VE DİYET BÖLÜMÜ’NDEN DYT. BERNA ERTUĞ