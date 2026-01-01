Kayseri 2025'te Yatırım Yılı: Büyükkılıç'ın Vizyonu Şehri Dönüştürdü

Kayseri 2025'te Yatırım Yılı: Vizyoner Adımlarla Geleceğe Taşındı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde 2025 yılı, ulaşımdan tarıma, spordan kültüre, sosyal belediyecilikten dijital dönüşüme kadar alanlarda hayata geçirilen özel yatırımlar ve insan odaklı projelerle kayıtlara geçti.

Geniş Kapsamlı Yatırımlar ve Hizmetler

2025 boyunca Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Gerçek Belediyecilik" anlayışıyla altyapıdan kültüre, çevreden spora geniş bir yatırım programını uyguladı. Yılın başında hizmete giren 310 milyon TL değerindeki 21 yeni iş makinesi şehrin altyapı kapasitesini güçlendirdi. Toplu taşımada erişilebilirliği artıran "Engelsiz Kayseri" Mobil Uygulaması kullanıma sunuldu.

Tarım ve hayvancılık destekleri kapsamında Hürmetçi’de üreticilere 100 adet damızlık manda teslim edildi; Mera Islah Projesi ile 400 dekar alan üretime kazandırıldı.

Kültür, Eğitim ve Sağlıkta Yenilikler

Şehirde kültür ve eğitim yatırımları öne çıktı. Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesinde yenilikçi düzenlemeler yapıldı, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıbbi Simülasyon Merkezi açıldı. Koramaz Vadisi Müzesi ve Halk Ozanları Kültür Evi vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca Şeker Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi.

Spor, Turizm ve Uluslararası Etkinlikler

Erciyes, spor ve turizm faaliyetlerinde uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptı. Erciyes Kayak Merkezi Kar Hentbol Şampiyonasına ev sahipliği yaparken, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası SNX Türkiye Etabı ve Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, Uluslararası Tenis organizasyonları ile dikkat çekti. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yaz sezonunda 25 yerli ve yabancı kulüp ağırladı.

Dijital Dönüşüm ve Kurumsal Yapılanma

Kayseri dijitalleşmede önemli adımlar attı: Muhtarlık Bilgi Sistemi, Bilişim Akademisi, Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü kuruldu; ayrıca A-Kayseri yapay zekâ destekli şehir yönetim sistemi hayata geçirildi. Vatandaş taleplerini hızlandıran "Çek, Gönder" Uygulaması devreye alındı, "360 Kayseri" dijital içerik platformu yayınlandı.

Altyapı, Ulaşım ve Çevre Projeleri

Ulaşım alanında önemli protokoller ve projeler gerçekleştirildi: 72 milyon TL’lik Yahyalı Grup Yolu, K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonu, havalimanı terminalinde taksi esnafına özel durak uygulaması ve Havalimanı Yolu asfalt yenilemesi öne çıktı. Toplu ulaşım verileri Google Mapse taşındı. Çevre çalışmalarında 35 bin fidan dikimi ve çeşitli çevre yatırımları Kasım ayında ön plandaydı.

Sosyal Destek, Kültür ve Yerel Projeler

Belediye, sosyal belediyecilik alanında da yoğun çalışma yürüttü: Tesisat Sizden Kombi Bizden Projesi, KAYTUR Ev Yemekleri markası, sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanları, Develi Huzurevi temel atma töreni ve Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği gibi projeler hayata geçirildi. Ayrıca amatör spor kulüplerine yaklaşık 3 milyon TL malzeme desteği sağlandı.

Büyük Projeler ve Adaylık Süreci

Kayseri, kültür ve turizm alanındaki hamlelerinin bir parçası olarak 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığını başlattı. Kentsel dönüşüm, yenileme ve sosyal projeler kapsamında Sahabiye Kentsel Dönüşüm 1. etap anahtar teslimleri yapıldı; Oruçreis Kentsel Dönüşüm Kura Töreni gerçekleştirildi.

Ekonomik Yönetim ve Başarılar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıranlar arasında ilk iki sırada yer aldı. Yıl içinde 520 milyon TL değerindeki 38 yeni hizmet aracı tedarik edildi ve belediye kaynaklarında 15 milyon TL tasarruf gerçekleştirildi.

Başkan Büyükkılıç'ın Değerlendirmesi

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç 2025 yılıyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Kayseri’de tüm çalışmalarımızı planlama, istişare ve sürdürülebilirlik esaslarıyla yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya, şehrimizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve destek veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum".

2025, Kayseri için altyapı, sosyal hizmet, kültür-sanat, spor ve dijital dönüşümde iz bırakan bir yıl oldu; şehir, başlatılan projelerle gelecek yıllara taşınacak bir yatırım mirası bıraktı.

