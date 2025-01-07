DOLAR
35,35 -0,11%
EURO
36,88 -0,48%
ALTIN
3.004,54 -0,5%
BITCOIN
3.588.692,84 0,49%

Kayseri AFAD 2024'te 150 Olayda Müdahale Gerçekleştirdi

Kayseri AFAD, 2024 yılında trafik kazası, sel ve kar gibi 150 olaya müdahale etti. Müdahale başarıları ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:03
Kayseri AFAD 2024'te 150 Olayda Müdahale Gerçekleştirdi

Kayseri AFAD, 2024'te 150 Olayı Başarıyla Yönetti

Kayseri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca trafik kazası, sel, kar ve tipi gibi olaylara müdahale ederek toplamda 150 olaya başarıyla el attı.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl gerçekleştirdikleri müdahalelerin sonuçlarını olumlu bir şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.

Yoğun Çalışmalar ve Başarılı Kurtarma Operasyonları

Rifat Genç, Kayseri AFAD'ın 2024 yılını yoğun bir tempoda geçirdiğini vurgulayarak, "AFAD devreye giriyorsa işler biraz zorlaşıyor, buna örnek olarak da 24-25 Kasım 2024'te yaşanan yoğun kar ve tipi olayını söyleyebilirim. O gece Afet Yönetim Merkezimizi faaliyete geçirdik ve 98 kişiyi bizzat kurtardık" dedi.

Genç, yine bir hafta önce Aladağlar'da 4 gün mahsur kalan iki Belaruslu dağcıyı kurtardıklarını belirterek, beklenmedik olaylarla başa çıkmanın önemine dikkat çekti.

Eğitim Çalışmaları ve Tatbikatlar

Olaylara müdahale dışında da çeşitli eğitimler verdiklerini dile getiren Genç, "Kurumlarda, okullarda ve iş yerlerinde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Şu anda 5 akredite arama kurtarma ekibimiz bulunuyor ve ayrıca 23 kurumdan toplam 32 ekibimiz var" açıklamalarında bulundu.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde önemli tatbikatlar gerçekleştirdiklerini de aktaran Genç, "Bunlardan biri yangın, diğeri ise deprem tatbikatıydı" ifadesini kullandı.

Son olarak, 2025 yılının daha az afetin yaşandığı ve insan hayatının kaybedilmediği bir yıl olmasını temenni etti.

Kayseri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında trafik kazası, sel, kar ve...

Kayseri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında trafik kazası, sel, kar ve tipi olmak üzere 150 olaya müdahale etti. AFAD İl Müdürü Rifat Genç, AA muhabirine, açıklama yaptı.

Kayseri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında trafik kazası, sel, kar ve...

Kayseri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında trafik kazası, sel, kar ve tipi olmak üzere 150 olaya müdahale etti. AFAD İl Müdürü Rifat Genç, AA muhabirine, açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kızıldeniz'in Gece Sırları: Renkli Su Altı Dünyası Görüntülendi
2
Sinop Limanı: Karadeniz'in Balıkçıların Güvenli Molası
3
İstanbul'da Hakim Bilge Işık İçin Tören Düzenlendi
4
Sakarya Başsavcısı Hasan Uğurlu, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında
5
Devlet Sanatçısı Ayla Erduran Hayatını Kaybetti
6
AJet, Cezayir Uçuşlarıyla Kuzey Afrika'da Büyümeye Başladı
7
Kayseri'de Yaralı Puhu Kuşu Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor