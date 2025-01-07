Kayseri AFAD 2024'te 150 Olayda Müdahale Gerçekleştirdi

Kayseri AFAD, 2024'te 150 Olayı Başarıyla Yönetti

Kayseri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca trafik kazası, sel, kar ve tipi gibi olaylara müdahale ederek toplamda 150 olaya başarıyla el attı.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl gerçekleştirdikleri müdahalelerin sonuçlarını olumlu bir şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.

Yoğun Çalışmalar ve Başarılı Kurtarma Operasyonları

Rifat Genç, Kayseri AFAD'ın 2024 yılını yoğun bir tempoda geçirdiğini vurgulayarak, "AFAD devreye giriyorsa işler biraz zorlaşıyor, buna örnek olarak da 24-25 Kasım 2024'te yaşanan yoğun kar ve tipi olayını söyleyebilirim. O gece Afet Yönetim Merkezimizi faaliyete geçirdik ve 98 kişiyi bizzat kurtardık" dedi.

Genç, yine bir hafta önce Aladağlar'da 4 gün mahsur kalan iki Belaruslu dağcıyı kurtardıklarını belirterek, beklenmedik olaylarla başa çıkmanın önemine dikkat çekti.

Eğitim Çalışmaları ve Tatbikatlar

Olaylara müdahale dışında da çeşitli eğitimler verdiklerini dile getiren Genç, "Kurumlarda, okullarda ve iş yerlerinde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Şu anda 5 akredite arama kurtarma ekibimiz bulunuyor ve ayrıca 23 kurumdan toplam 32 ekibimiz var" açıklamalarında bulundu.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde önemli tatbikatlar gerçekleştirdiklerini de aktaran Genç, "Bunlardan biri yangın, diğeri ise deprem tatbikatıydı" ifadesini kullandı.

Son olarak, 2025 yılının daha az afetin yaşandığı ve insan hayatının kaybedilmediği bir yıl olmasını temenni etti.

Kayseri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında trafik kazası, sel, kar ve tipi olmak üzere 150 olaya müdahale etti. AFAD İl Müdürü Rifat Genç, AA muhabirine, açıklama yaptı.

Kayseri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında trafik kazası, sel, kar ve tipi olmak üzere 150 olaya müdahale etti. AFAD İl Müdürü Rifat Genç, AA muhabirine, açıklama yaptı.