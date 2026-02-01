Kayseri Büyükşehir'den Temizlik Seferberliği: Park ve Bahçeler Sahada

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent genelinde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent hedefiyle Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesindeki ekiplerle şehir genelinde kapsamlı temizlik seferberliği yürütüyor. Ekipler, vatandaşların daha sağlıklı ve nezih bir ortamda yaşaması için aralıksız mesai harcıyor.

Araç ve ekipman

Çalışmalarda 2 adet büyük yol süpürme aracı ile 5 adet küçük yol süpürme aracı görev alıyor. Bu araçlar, ana arterler ve şehir genelindeki yoğun kullanım alanlarında düzenli olarak yol ve kaldırım temizliği gerçekleştiriyor.

Çalışma alanları

Ekiplerin müdahale ettiği başlıca noktalar arasında Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Erkilet Bulvarı, Kocasinan Bulvarı, Mehmet Özhaseki Bulvarı, Hisarcık Meydanı, Hacılar Yolu, Hulusi Akar Bulvarı, Talas Bulvarı, Mimarsinan Kavşağı, şehirlerarası otogar, Kayseri Şehir Stadyumu, Valilik çevresi, Cumhuriyet Meydanı havuzlar bölgesi ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi gibi yoğun kullanılan bölgeler yer alıyor.

Ayrıca ekipler; Seyyid Burhaneddin Türbesi, Beştepeler Mesire Alanı, Selçuklu Hobi Bahçesi, Altınoluk Hobi Bahçesi, Karpuzatan Hobi Bahçesi, Cırgalan Hobi Bahçesi, Kurşunlu Parkı, Mimarsinan Parkı, Tuna Parkı, İnönü Parkları, Kadir Has Parkı, Zümrüt Parkı, Gültepe Parkı gibi yeşil alanlar ile havalimanı yolu kaldırımları, köprü altları, alt geçitler, yoncalar, köprü çıkış ve girişleri, yol kenarları, parklarda ve kaldırımlarda yol süpürme araçlarıyla temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Amaç ve sonuç

Yürütülen çalışmalarla ekipler, şehrin ulaşım yollarını daha temiz ve güvenli hale getirmeyi; aynı zamanda şehir estetiği ve çevre sağlığına katkı sunmayı hedefliyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bu tür temizlik faaliyetlerini yaşam kalitesini artırma amacıyla kesintisiz olarak sürdürüyor.

