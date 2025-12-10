Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi Kırıkkale Yahşihan OSB'deki Kimya Fabrikası Yangınına Sevk Edildi

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi Kırıkkale'ye Destek İçin Harekete Geçti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla, Kırıkkale ili Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde madeni yağ üretimi yapan bir kimya fabrikasında çıkan yangına destek amacıyla ekip gönderildi.

Müdahale Gücü ve Sevk Detayları

Kayıtlara göre Kayseri Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, bölgeye 1 araç ve 4 deneyimli personel sevk etti. Teşkilatın son teknoloji donanıma sahip araçları ve eğitimli kadrosu, acil durum müdahalelerinde hızlı ve etkin rol oynuyor.

Koordinasyon ve Takviye

Yangının büyüme riskine karşı Kayseri ekipleri, olay yerine ulaşır ulaşmaz mevcut müdahale ekiplerinin koordinasyonuna dahil olacak şekilde görevlendirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, çevre illerden gelen desteklerle olay yerine takviye sağlandığını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi'nin profesyonel kadrosu ve modern ekipmanları, ihtiyaç duyulan her bölgede hızlı müdahale yeteneğini örnekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Yahşihan OSB'deki söz konusu fabrika ve müdahale sürecine ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN TALİMATIYLA, KIRIKKALE İLİ YAHŞİHAN OSB’DEKİ KİMYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINA DESTEK AMACIYLA 1 ARAÇ VE 4 PERSONELDEN OLUŞAN İTFAİYE EKİBİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ.